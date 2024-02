CAN 2024 : pourquoi les Ivoiriens ont-ils brandi un drapeau marocain lors de remise du trophée ?

Lors de leur victoire en finale de la CAN 2024, ce dimanche, face au Nigeria (2-1), les joueurs de la Côte d'Ivoire ont brandi plusieurs drapeaux du Maroc. Voici pourquoi.

Ce sont des images qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Sacrés champions d’Afrique, après avoir battu le Nigeria en finale (2-1), dimanche soir, à Abidjan, les joueurs de la Côte d’Ivoire ont porté le drapeau de leur pays mais également celui du Maroc pendant la remise du trophée.

S’il y a une passation de témoin entre les deux pays, puisque le Maroc sera le pays hôte de la CAN 2025 - le drapeau marocain a été affiché sur les écrans géants du stade sous les acclamations du public -, il y avait encore un peu plus dans cette sublime image de fair-play.

Si les deux nations ont toujours entretenu de bonnes relations, elles ont été renforcées à la fin de la phase de poules. Au bord de l’élimination après une humiliation contre la Guinée Equatoriale lors son dernier match de groupe (4-0), les Ivoiriens ont dû leur qualification parmi les meilleurs troisièmes grâce à plusieurs résultats dont celui du Maroc contre la Zambie (1-0). Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale sans jouer, les Marocains avaient toutefois aligné une «équipe-type» contre les Zambiens et avaient tout tenté pour s’imposer. Ce qui avait beaucoup plu aux Ivoiriens qui avaient célébré ce succès et donc cette qualification pour les Eléphants comme il le fallait.

Walk of champions: African champions Côte d’Ivoire finally came out at 1am while carrying a Moroccan flag #AFCON2023 pic.twitter.com/HOHJKInif7

— Eric Njiru (@EricNjiiru) February 12, 2024