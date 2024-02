Football : un joueur indonésien décède en plein match après avoir été frappé par la foudre (vidéo)

Un footballeur indonésien est mort, ce week-end, après avoir été frappé par la foudre en plein match amical.

Un véritable drame. Le joueur de football Septain Raharja est décédé après avoir été frappé par la foudre lors d'un match amical entre les équipes du FBI Subang et le FC Bandung, ce week-end.

This happened during a football match in Indonesia pic.twitter.com/JHdzafaUpV

— Githii (@githii) February 11, 2024