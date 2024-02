NBA : Victor Wembanyama réalise un triple-double historique contre les Toronto Raptors

Dans la nuit du lundi 12 à ce mardi 13 février, le Français Victor Wembanyama a réalisé une performance historique contre les Toronto Raptors en NBA, avec un triple-double inédit pour un rookie depuis 34 ans.

Une performance déjà digne des plus grands. Cette nuit, le prodige français du basket Victor Wembanyama a réalisé l'un de ses meilleurs matchs en NBA, la ligue américaine, face au Toronto Raptors avec 27 points, 14 rebonds et 10 contres. Un triple-double très rare pour un rookie - un débutant en NBA - puisqu'elle n'a pas été réalisée depuis 34 ans.

Victor Wembanyama becomes the fifth player (8th instance) to record 25+ PTS, 10+ REB, 10+ BLK, and 5+ AST in a game, joining:





Hakeem Olajuwon – 4x



Kareem Abdul-Jabbar, Ralph Sampson, David Robinson – 1x pic.twitter.com/Eae3eJCLXk

— NBA History (@NBAHistory) February 13, 2024