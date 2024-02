PSG-Real Sociedad : tout savoir sur Robin Le Normand, ce défenseur français qui joue pour l’Espagne

Face à la Real Sociedad, ce mercredi 14 février, le PSG croisera Robin Le Normand, ce défenseur français qui a décidé de porter le maillot de l'Espagne.

Ce mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes, dans les rangs de la Real Sociedad, il y aura face au PSG un Français qui a décidé de porter le maillot de l'Espagne en sélection : Robin Le Normand. Ce défenseur, qui n'a jamais été appelé par Didier Deschamps en équipe de France, a obtenu la nationalité espagnole le 23 mai 2023.

Comme Aymeric Laporte avant lui, Robin Le Normand (27 ans) a donc choisi de devenir international espagnol. Luis de La Fuente, sélectionneur de la Roja, souhaite le convoquer le 2 juin pour l'intégrer à la sélection espagnole qui disputera la finale à quatre de Ligue des Nations mi-juin aux Pays-Bas.

Kylian Mbappé au marquage

Originaire de Pabu en Bretagne et formé au Stade Brestois, Le Normand a rejoint la Real Sociedad en 2016, à l'âge de 19 ans. Il a évolué dans un premier temps avec l'équipe réserve, pour peaufiner sa formation, puis a été lancé en équipe première trois ans plus tard, en 2019, par Imanol Alguacil.

Avec la Real Sociedad, il a remporté la Coupe du Roi en 2020, et dispute désormais le club en Ligue des champions, une première pour le club espagnol depuis dix ans. Il est d’ailleurs considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux du championnat d'Espagne. En octobre 2021, il a même été élu joueur du mois en Liga. Il compte plus de 200 matchs avec la Real Sociedad.

«Où j'ai été formé, où j'ai réalisé mon rêve d'enfant ? C'est ici, en Espagne, avait-il indiqué lors d’une interview à Movistar+. Là où j'ai été formé pour être professionnel, c'est ici, à la Real Sociedad. Je suis ici depuis huit ans et je ne vais pas convaincre tout le monde, mais il ne s'agit pas de ça non plus. Je suis très content, c'est une fierté et ce que je veux, c'est défendre ce maillot.»

Ce mercredi, Robin Le Normand va disputer le premier huitième de finale de Ligue des Champions de sa carrière, contre le PSG. Et il sera au marquage de Kylian Mbappé. «Il est vrai que j’ai hâte de jouer contre Mbappé, l’un des meilleurs joueurs du monde», a avoué celui qui va enfin pouvoir se faire connaître du grand public français.