Biathlon : le programme et les résultats complets des Championnats du monde à Nove Mesto

Les Championnats du monde de biathlon se tiennent jusqu'au dimanche 18 février à Nove Mesto (République tchèque) avec encore au programme le relais mixte simple, les relais femmes et hommes et les mass start. Voici le programme et les résultats complets.

Mercredi 7 février

17h20 : relais mixte (victoire de la France)

Vendredi 9 février

17h20 : sprint femmes (victoire de la Française Julia Simon)

Samedi 10 février

17h05 : sprint hommes (victoire du Norvégien Sturla Laegreid)

Dimanche 11 février

14h30 : poursuite femmes (victoire de la Française Julia Simon)

17h05 : poursuite hommes (victoire du Norvégien Johannes Boe)

Mardi 13 février

17h10 : individuel femmes (victoire de l'Italienne Lisa Vittozzi)

Mercredi 14 février

17h20 : individuel hommes (victoire du Norvégien Johannes Boe)

Jeudi 15 février

18h : relais mixte simple

Samedi 17 février

13h45 : relais femmes

16h30 : relais hommes

Dimanche 18 février

14h15 : mass start femmes

16h30 : mass start hommes