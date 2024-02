Basket - Laetitia Guapo : «dans le basket 3x3, la data est hyper importante»

A quelques mois des JO 2024, Laetitia Guapo, joueuse de l’équipe de France de basket 3x3, s’est confiée à CNEWS sur ses objectifs à venir. L’ambassadrice de la marque Garmin a également expliqué l’importance de la data dans sa discipline.

Laëtitia Guapo, qui fait sa rentrée le 10 février dernier avec l’équipe de France de basket 3x3, est pleinement concentrée sur sa discipline cette saison pour mettre toutes les chances de son côté pour les JO de Paris 2024. La joueuse de Bourges est très heureuse et s’est confiée à CNEWS sur cette saison particulière tout en évoquant également l’aspect très essentiel de la data dans son quotidien, elle qui est ambassadrice de la marque Garmin.

Cette saison, tu es totalement concentrée sur le 3x3 pour préparer notamment les JO 2024 de Paris. Comment ça se passe ?

Laetitia Guapo : C’est vrai que c'est une très belle opportunité. La Fédération va faire un véritable effort de nous professionnaliser pour qu'on puisse enfin se consacrer qu'au basket 3x3. Ca fait du bien parce que je n’avais plus de week-end depuis mes 12 ans je n’avais pas de grandes vacances parce que lorsque les filles du 5x5 partaient en vacances, moi j'allais au 3x3 et quand je finissais le 3x3, je retournais au 5x5. Donc c'est vrai que ça fait du bien de reposer mon organisme aussi. Je me rends vraiment compte que je peux être encore plus dans la qualité donc c'est cool. Et puis surtout, se professionnaliser c'est de devenir une basketteuse de 3x3 à 100%. Ce n’est pas le même ballon, pas le même terrain, pas les mêmes appuis, pas du tout les mêmes efforts. Le terrain de 5x5 est très grand et là pour Ben je me revois pas à traverser un grand terrain.

Qu’est-ce qui est plus dur entre le 3x3 et le 5x5 ?

Laetitia Guapo : Malgré que le terrain soit plus petit, le 3x3. On a quand même que 12 secondes pour attaquer le cercle, contrairement aux 24 secondes du 5x5. Donc là déjà ça fait la différence. Les contacts sont aussi beaucoup plus permissifs au 3x3. Dans l'impact physique, c'est vraiment pas du tout la même chose. Après, c'est vrai qu'il y a quand même moins d'informations à prendre en compte qu'au 5x5. On est moins sur le terrain, les espaces sont plus grands, mais voilà, dans l'intensité en tout cas, je ne me mets jamais dans les mêmes états au 5x5 qu’au 3x3.

Vous êtes trois sur le parquet mais l’équipe totale est composée de combien de joueuses ?

Laetitia Guapo : On est 4 dans l'équipe. La veille des matchs, le coach doit annoncer une équipe de 4 et tout le tournoi, on reste à 4. Donc même s'il y a une blessée, on termine à trois. Et s’il y a 2 blessés, on finit à 2 donc là autant dire que c'est match perdu. Cette année, on a été 8 à être professionnalisées justement pour pouvoir faire du 3 contre 3 et avoir 2 équipes. Pour l'instant, on tourne tout le temps et au final, il n'en restera que 4. Donc, c'est l'objectif de cette année.

Quel est le quotidien d'une joueuse de basket de 3x3 ?

Laetitia Guapo : C’est assez spécial car on alterne entre des stages avec toute l'équipe et les entraînements seule. On habite un peu partout dans toute la France, donc on doit s’organiser. Après, c'est cool parce que ça permet de s'entraîner où on veut. Je peux aller en profiter pour aller chez ma famille et m'entraîner là-bas. Donc oui, on alterne semaine de stage, semaine d'entraînement. On a la ligue française qui est lancée depuis début février, ça va nous permettre de jouer contre des équipes professionnelles. Il y aura ensuite les Women’s Series, une compétition internationale et cela nous mènera aux JO.

Je pourrais dire à mes enfants que j'ai été une pionnière du 3x3 en France

Le grand évènement que tu attends avec impatience…

Laëtitia Guapo : C'est ça le grand événement que j'attends, dont je rêve car j’ai une revanche à prendre sur Tokyo en 2021. J'ai encore le goût amer du chocolat dans la bouche. J’espère y être et aller chercher ma médaille ! On y va pour chercher la médaille d'or. On se prépare pour ça, tout est mis pour que l’on soit dans de bonnes conditions.

Tu es l’une de celle qui a grandi avec le 3x3, voir son évolution aujourd’hui, ça doit te faire très plaisir ?

Laetitia Guapo : C’est un petit peu notre challenge aussi. On est un petit peu considéré comme des ambassadrices de la discipline vu qu'on est là depuis longtemps et qu'on voit vraiment l'évolution. On voit l'évolution justement par exemple dans les conditions dans lesquelles on joue en championnat d'Europe, championnat du monde, c'est de plus en plus structuré. Oui, on a encore un petit train de retard par rapport aux hommes mais on voit vraiment l'évolution. Avant on n'avait pas de prize money sur les tournois qui commencent à tendre à être de plus en plus conséquents et tendre. On a cette première équipe professionnelle qui a été créée en France. Donc on espère que d'autres pays vont prendre un petit peu le même chemin et que du coup ça va pouvoir nous mener à avoir une compétition internationale à l'instar des garçons sur toute l'année. Ce sont plusieurs petites avancées qui font que je pourrais raconter à mes enfants que j'ai connu les débuts du 3x3. Et je pourrais dire que j'ai été une pionnière.

Tu es ambassadrice Garmin et j’aimerais savoir comme tu utilises la data dans ton quotidien ?

Laëtitia Guapo : Pour le coup, c’est quelque chose qui m’accompagne vraiment au quotidien. Au 3x3, on est totalement à fond dedans. Étant une grande sportive et adorant courir de base, j’ai toujours travaillé avec Garmin. J’utilise au quotidien les produits parce que mon maître mot, c'est ne pas avoir de regrets. Et pour ne pas avoir de regrets, c’était d’avoir un véritable suivi sur ce que je fais. Pouvoir faire un bilan de toutes mes séances, faire un bilan de toutes mes semaines, faire un bilan de tous mes mois de préparation… J’ai même dû trouver des techniques puisqu’au basket, on n'a pas le droit de jouer avec une montre. Alors soit, je la strappe, soit elle est sur ma gourde et j'ai mon cardiofréquencemètre sur moi. Cela me permet de voir ma fréquence cardiaque à tel moment du match. Pour le reste, c’est plus simple par exemple en session de musculation, en séance de tir ou en séance où il n’y a pas de contact… j'ai un véritable tracé sur toutes mes activités physiques et toutes mes dépenses quotidiennes. Et c'est vrai que ça m'aide à justement séquencer toutes mes journées, toutes mes semaines.

Tes coéquipières sont également dans la même pratique de la data ?

Laëtitia Guapo : Ça dépend des coéquipières. J'en ai une qui travaille avec un prépa physique qui lui récolte un petit peu ses data. Mais dans le basket, c'est un petit peu les prémices. Et si je peux être aussi un peu une pionnière et une ambassadrice c’est pas mal. Pourquoi un triathlète et un coureur peuvent récolter leur data et pas des basketteurs ? Pour savoir si on a besoin de plus ou moins de récupération, est-ce qu'on a besoin de faire du bain froid, est-ce qu'on est dans les temps ou est-ce qu'on est en retard ? On a besoin d'un petit peu de pouvoir se juger et d'avoir un petit bilan de ce qu'on est en train de faire.

Et cela permet aussi de se connaître encore un peu plus.

Laëtitia Guapo : Carrément ! Parfois, j'ai l'impression d'être complètement fatiguée mais je m’aperçois que je peux encore appuyer parce que j'ai encore de la marge. Ou a contrario, je suis une bosseuse, j'ai toujours envie d'en avoir plus, de faire l'effort plus et en fait ma montre elle me dit : ‘bon prenez du repos’. C'est important aussi de se dire que l'entraînement passe aussi par le repos. Donc, oui la data, c’est très important dans le basket 3x3. En tout cas, pour moi, ça l’est et ça fonctionne.