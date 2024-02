Ligue des champions : quelles sont les chances de qualification du PSG avant le match retour contre la Real Sociedad ?

Vainqueur contre la Real Sociedad, mercredi soir, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (2-0), le PSG est en ballotage très favorable pour se qualifier pour les quarts de finale.

Paris a son destin en main. Le champion de France a pris une sérieuse option sur la qualification, mercredi soir, en s’imposant contre la Real Sociedad en 8e de finale aller de la Ligue des champions (2-0). En grande difficulté en première période, le PSG a fait la différence en seconde période grâce à l’inévitable Kylian Mbappé, auteur de son 31e but de la saison toutes compétitions confondues, et à un exploit personnel du jeune Bradley Barcola.

Ce résultat place les hommes de Luis Enrique des conditions favorables avant le match retour le 5 mars prochain. Selon les statistiques, le club de la capitale a 89% de chances de se qualifier pour les quarts de finale. Un stade que les Parisiens, qui restent sur deux éliminations consécutives en 8e de finale, n’ont plus atteint depuis 2021. Cette année-là, ils s’étaient même hissés dans le dernier carré, où ils avaient été éliminés par Manchester City.

Mais ce pourcentage est à relativiser car il comprend les résultats avec la règle du «but à l’extérieur» qui n’existe plus dans les phases finales de Ligue des champions depuis trois ans. Aux coéquipiers de Marquinhos de ne pas calculer et de finir le travail dans trois semaines sur la pelouse d’Anoeta pour poursuivre leur chemin et s’éviter une nouvelle désillusion sur la scène européenne.