Mondiaux de biathlon 2024 : la France en or sur le relais mixte simple

Emmenée par Quentin Fillon-Maillet et Lou Jeanmonnot, l’équipe de France a décroché la médaille d’or, ce jeudi, sur le relais mixte simple des Championnats du monde de biathlon à Nove Mesto (République tchèque).

Une nouvelle Marseillaise pour les Bleus. Une semaine après le sacre sur le relais mixte, la France, emmenée par Quentin Fillon-Maillet et Lou Jeanmonnot, a décroché l’or, ce jeudi, sur le relais mixte simple des Championnats du monde de biathlon à Nove Mesto (République tchèque) devant l’Italie et la Norvège.

Une victoire en solitaire

Les Tricolores ont été en tête pendant la majeure partie de la course, à la lutte avec les Norvégiens. Et la victoire s’est finalement jouée sur le tout dernier tir debout entre Lou Jeanmonnot et Ingrid Tandrevold. Si la jeune française (25 ans) a effectué sa seule pioche, la Norvégienne a complétement craqué et a dû faire un tour sur l’anneau de pénalité. Et Lou Jeanmonnot a finalement franchi la ligne d’arrivée en solitaire devant l’Italienne Lisa Vittozzi et donc Ingrid Tandrevold.

Déjà couronné sur le relais mixte et à quatre reprises en relais dans sa carrière (deux relais hommes et deux relais mixte), Quentin Fillon-Maillet a ajouté une nouvelle médaille d’or à son palmarès, alors que Lou Jeanmonnot a, quant à elle, décroché le tout premier titre de sa jeune carrière. «C’était très stressant, mais c'était cool à vivre», s’est-elle félicitée au micro de la Chaîne L’Equipe.

Et cette médaille d’or en appelle forcément d’autres avant les relais femmes et hommes programmés ce samedi.