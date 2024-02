NBA : l’incroyable tir de Stephen Curry depuis l'entrée des vestiaires (vidéo)

En marge du match NBA Golden State Warriors-Los Angeles Clippers, ce mercredi soir, Stephen Curry a inscrit un panier depuis l’entrée des vestiaires à l'échauffement.

Il a encore régalé. Malgré la défaite des Warriors contre les Clippers (130-125), ce mercredi, en NBA, Stephen Curry a offert du spectacle pendant la rencontre, mais aussi avant avec un panier, assez dingue, depuis l’entrée des vestiaires, de l’autre côté du terrain.

HE LAUNCHES IT.





HE SCORES. pic.twitter.com/7sB3AGCpz2

— Golden State Warriors (@warriors) February 15, 2024