NBA : Victor Wembanyama dépasse déjà la barre des 1.000 points malgré la nouvelle défaite des Spurs

Moins de quatre mois après ses débuts en NBA, Victor Wembanyama a dépassé la barre symbolique des 1.000 points inscrits dans la ligue nord-américaine de basket lors de la nouvelle défaite de San Antonio sur le parquet de Dallas (116-93).

Un peu moins de quatre mois et 49 matchs. C’est le temps qu’il a fallu à Victor Wembanyama pour franchir la barre symbolique des 1.000 points en NBA. Deux jours seulement après son triple-double face à Toronto (27 points, 14 rebonds et 10 contres), le rookie français a réalisé cette performance, dans la nuit de mercredi à jeudi, sur le parquet de Dallas de Luka Doncic et Kyrie Irving (116-93).

LE MATCH DE VICTOR.





26 points à 10-21 au shot



9 rebonds



5 assists



3 contres



1 interception



27 minutes





Les Spurs s'inclinent 93-116 à Dallas pic.twitter.com/TV048xGjTU — NBA France (@NBAFRANCE) February 15, 2024

Très en vue en première mi-temps, avec 20 points inscrits, il a décliné au fil de la rencontre, tout comme son équipe, pour finir avec 26 points (9 rebonds, 5 passes et 3 contres). Et il n’a pu empêcher la nouvelle défaite de San Antonio, toujours dernier de la Conférence ouest avec huit revers lors des 9 derniers matchs.

Ces dernières années, seuls Zion Williamson, Luka Doncic et Joël Embiid avaient franchi la barre des 1.000 points lors leurs 50 premiers matchs dans la ligue nord-américaine de basket. Cela en dit long sur la performance du pivot tricolore qui continue d’épater la NBA malgré les difficultés des Spurs.

Et il va essayer d’en faire autant, ce week-end, à Indianapolis, où il va disputer le tournoi des meilleurs jeunes (vendredi) et le concours d'adresse (samedi) en marge du All-Star Game programmé dimanche.