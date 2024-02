Mondiaux de biathlon 2024 : les Bleues décrochent une médaille d'or historique sur le relais féminin

Emmenée par Lou Jeanmonnot, Sophie Chauveau, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon, l’équipe de France a décroché une médaille d’or historique, ce samedi, sur le relais féminin des Championnats du monde de biathlon à Nove Mesto (République tchèque).

Un statut assumé. Ce samedi, lors des Mondiaux de biathlon à Nove Mesto, en République Tchèque, les Françaises ont tenu leur rang de grandes favorites en remportant le relais féminin. Une première dans leur histoire. Avec cette victoire historique, décrochée par Lou Jeanmonnot, Sophie Chauveau, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon, la France s’offre une neuvième médaille en République Tchèque, la cinquième en or. Ce succès conforte la première place des Bleus au classement des médailles.

Forte de ses deux victoires lors des relais mixte et mixte simple, la France réalise pour le moment un sans faute lors des épreuves par équipes. Pour garder son invincibilité, les Bleus devront batailler contre la Norvège, favorite ce samedi après-midi lors du relais masculin.

La remontée spectaculaire de Braisaz-Bouchet

Ce samedi, les Françaises ont parfaitement maîtrisé leur course en s’imposant avec 38 secondes d’avance sur la Suède et 1 min 14 sur l’Allemagne. Et c’est Lou Jeanmonnot qui a parfaitement lancé le quatuor tricolore avec un premier relais impressionnant, au cours duquel elle a signé un 10/10.

Mais le passage de Sophie Chauveau, fébrile au moment de confirmer l’avance des siennes, a mis quelques doutes dans le camp français. La biathlète de 24 ans a dû tourner à deux reprises sur l’anneau de pénalité, la faute à un tir défaillant. Le retard de 45 secondes sur la tête de course, laissé par Sophie Chauveau, n’a pas été un problème pour Justine Braisaz-Bouchet.

Lors de son passage, «JBB» a alors enclenché une remontée spectaculaire, n'ayant recours qu'à une seule pioche. Supersonique sur les skis, meilleure que ses rivales sur un pas de tir venté, Braisaz-Bouchet a réinstallé la France à la première place. De quoi mettre dans les meilleures conditions la grande gagnante de ces Mondiaux, Julia Simon, lauréate du bloc poursuite/sprint et dernière relayeuse française.

La Française a alors maintenu l'avance des Bleues, malgré une frayeur lors du tir debout (trois pioches), et a filé vers la victoire, une première pour un relais féminin français aux Championnats du monde. Le relais masculin s'élancera à 16h30, avec des Norvégiens largement favoris, grâce à leurs trois titres lors des épreuves individuelles, dont deux triplés.