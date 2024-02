Ligue 1 : le PSG et Rennes vainqueurs, Monaco battu par Toulouse… ce qu'il faut retenir de la 22e journée avant Brest-OM

Entre les victoires du PSG, Rennes ou encore Lorient et la défaite de Monaco… voici tout ce qu'il faut retenir de la 22e journée de Ligue 1 qui s'achèvera, ce dimanche soir, avec le déplacement de l'OM à Brest.

Lyon-Nice : 1-0

Nice s'est incliné sur le terrain de Lyon (1-0), vendredi soir, en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Lyon, qui a signé une troisième victoire de rang, s'est imposé grâce à un but d'Orel Mangala (22e). L'OL, qui vient de prendre 18 points sur 24 possibles (6 victoires, 2 défaites), s'éloigne de la zone de relégation.

Lille-Le Havre : 3-0

Le Losc a largement surclassé Le Havre, champion de Ligue 2 en titre, samedi, au stade Pierre-Mauroy (3-0). Cette victoire a permis aux Nordistes (38 pts) de poursuivre leur belle dynamique. Jonathan David, qui depuis quelques semaines semble retrouver son appétit de buteur après une première partie de saison décevante, a inscrit un triplé.

Nantes-PSG : 0-2

Rentré à l'heure de jeu, Kylian Mbappé, qui a annoncé son départ du PSG en fin de saison à sa direction et ses coéquipiers, a marqué à la 70e minute sur pénalty lors de la victoire du PSG à Nantes (2-0). Lucas Hernandez avait ouvert le score à l’heure de jeu (60e). Avec la défaite de Nice à Lyon (1-0), le club de la capitale a porté son avance à 14 points sur les Aiglons. De son côté, Nantes reste à une 13e place plus fragile qu'il n'y paraît, avec trois longueurs d'avance sur Lorient, 16e et barragiste virtuel, qui recevra les Canaris lors de la prochaine journée.

Strasbourg-Lorient : 1-3

Lorient a réalisé une belle opération en allant s’imposer à Strasbourg (1-3) ce dimanche. Mohamed Bamba s’est offert un doublé (2e, 45e+2), avant que Ponceau n’aggrave la marque (49e). Frédéric Guilbert a réduit l’écart dans la foulée (51e). Avec ce troisième succès consécutif, les Merlus font un bond au classement et se retrouvent à la 13e place, avec trois points d’avance sur la zone rouge. Le Racing pointe toujours à la dixième place.

Monaco-Toulouse : 1-2

Monaco a raté l'occasion de remonter à la 2e place en s'inclinant à domicile contre Toulouse (2-1). Le club du Rocher stagne à la 4e place avec 38 points. Toulouse a frappé par deux fois, d'abord en ouvrant le score par un coup franc du capitaine Vincent Sierro (41e). Puis par le défenseur Logan Costa qui a repris un corner au sein d'une défense monégasque aux abois (70e). L'égalisation de la pépite Maghnes Akliouche (48) restera anecdotique.

Montpellier-Metz : 3-0

Rennes-Clermont : 3-1

Rennes a enchaîné une 6e victoire d'affilée en dominant la lanterne rouge Clermont (3-1), grâce à un doublé de Martin Terrier, en pleine forme, et un but de Warmed Omari. L'entraîneur Julien Stéphan, qui avait remplacé Bruno Genesio en novembre dernier, poursuit le redressement du club, qui avec 34 points et une 7e place toque à la porte des places européennes (à partir de la 6e place).

Reims-Lens : 17h05

Brest-OM : 20h45