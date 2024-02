Mondiaux de biathlon 2024 : Justine Braisaz-Bouchet sacrée sur la mass start, Lou Jeanmonnot en bronze

Justine Braisaz-Bouchet a décroché la médaille d’or, ce dimanche, sur la mass start des Mondiaux de biathlon 2024 à Nove Mesto (république tchèque), alors que Lou Jeanmonnot s'est emparée du bronze.

Elle est la reine de la mass start. Deux ans jour pour jour après son titre de championne olympique de la discipline décroché à Pékin et un an après avoir donné naissance à sa petite fille, Justine Braisaz-Bouchet (27 ans) a été sacrée championne du monde sur ce format, ce dimanche, lors des Mondiaux de biathlon à Nove Mesto (République tchèque). Dans la douceur tchèque, la Française a été impériale tout au long de la course. Sur ses skis comme derrière sa carabine.

Intraitable, elle a pris la tête peu après le départ et imprimé son rythme, lâchant une par une ces adversaires. Seule Julia Simon est parvenue à la suivre. Mais dans un nouveau duel avec son compatriote, Justine Braisaz-Bouchet a été d’une précision redoutable sur le pas de tir avec un sans-faute (20/20), quand Julia Simon est partie à la faute à trois reprises.

Parfaite de maîtrise, la biathlète des Saisies s’est finalement imposée en solitaire pour s'offrir son titre premier indivudel et sa 5e médaille dans ces Championnats du monde (or sur le relais féminin et relais mixte, argent sur le sprint et bronze sur la poursuite). Elle a largement devancé l’Italienne Lisa Vittozzi, qui n’a elle aussi pas commis la moindre erreur devant les cibles, et Lou Jeanmonnot, qui a confirmé son excellente forme avec une 4e médaille dans ces Mondiaux (bronze sur le sprint, or sur le relais féminin et relais mixte simple).

De son côté, Julia Simon a terminé au pied du podium, mais elle repartira de Répulbique tchèque avec dans ses bagages quatre médailles d'or (sprint, prousuite, relais féminin, relais mixte) et une en bronze (individuel).

Avec ces deux nouvelles breloques, la France occupe plus que jamais la tête du classement avec 12 médailles, dont six en or, et a déjà battu son record sur une édition, établi à Oslo en 2026 (11 médailles) alors qu’il reste encore une course avec la mass start hommes.