NBA All-Star Game : Skills Challenge, tir à 3 points, Dunk Contest… Tous les résultats des concours

Le NBA All-Star Weekend a offert, dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 février à Indianapolis, du spectacle de haut niveau et quelques performances impressionnantes.

L'entrée avant le plat de résistance. Au lendemain du Celebrity Game et du Rising Stars Challenge et à la veille du All-Star Game, les amateurs de basketball ont pu admirer ce qui se fait de mieux dans la Grande ligue dans tous les domaines : passes, tirs à 3 points, dunks... Voici le résumé des moments forts de la nuit des concours du All-Star Weekend.

NBA Skills Challenge

Victor Wembanyama repartira bredouille d’Indianapolis. Entouré d’Anthony Edwards et Paolo Banchero dans une équipe «First Picks», le géant français n’a pu qu’assister au duel entre le trio «All Stars» (Trae Young, Tyrese Maxey, Scottie Barnes) et le trio local des «Pacers» (Bennedict Mathurin, Tyrese Haliburton, Myles Turner).

Le relais a tout d’abord été remporté par les joueurs des Pacers, auteurs d’un relais parfait, avant d'enchaîner avec un nouveau succès sur l'épreuve dédiée à la passe. En revanche, le trio «All Stars» a décroché la victoire dans la dernière manche, comptant double et leur permettant d'arracher une manche décisive face aux joueurs locaux.

Team All-Stars come out scorching to set the pace in Round 3





33 is the number to beat.#KiaSkills x #StateFarmSaturday on TNT pic.twitter.com/QGRstJ9vDn — NBA (@NBA) February 18, 2024

C’est finalement une séquence de tirs depuis le milieu du terrain qui a permis de départager les deux équipes. Et à ce jeu, c’est Tyrese Haliburton qui a fait ficelle le plus rapidement, permettant à son équipe de l’emporter à domicile dans ce Skills Challenge.

HALI'S HALFCOURT SHOT ENDS IT





The hometown Team Pacers are the #KiaSkills champions! #StateFarmSaturday on TNT pic.twitter.com/xHiTgw9BBm — NBA (@NBA) February 18, 2024

NBA 3-points Contest

Malik Beasley, Jalen Brunson, Tyrese Haliburton, Damian Lillard, Lauri Markkanen, Donovan Mitchell, Karl-Anthony Towns, Trae Young… C’est pratiquement ce qu’il se fait de mieux en NBA parmi les tireurs à trois points.

Grand rendez-vous du All-Star Weekend, le concours de tirs à 3 points a de nouveau couronné Damian Lillard, le meneur des Milwaukee Bucks, pour cette édition 2024 après un duel à distance avec Trae Young et Karl-Anthony Towns en finale.

DAME TIME





Dame Lillard scores 26 points to take home the 2024 #Starry3PT





Back-to-back champion. pic.twitter.com/ckKB4FAsiC — NBA (@NBA) February 18, 2024

Stephen Curry vs Sabrina Ionescu

Une nouveauté attendue par les fans de NBA et de son antichambre féminine, la WNBA : l’affrontement entre Stephen Curry et Sabrina Ionescu, les deux meilleurs tireurs de leurs ligues respectives. Les deux Américains ont tenu parole en offrant un duel intense, mais c’est finalement «le Chef» qui l’a emporté avec un score de 29 points, décrochant une ceinture de champion.

STEPHEN CURRY HEATS UP LATE TO WIN STEPHEN vs. SABRINA!





Curry: 29 PTS



Ionescu: 26 PTS





What. A. Battle. https://t.co/hRX4qElqQJ pic.twitter.com/Uu9hmBhUhO — NBA (@NBA) February 18, 2024

Une performance mémorable, notamment du côté de la joueuse du New York Liberty, qui a décidé de tirer depuis la ligne des 3 points de la NBA, et non celle de la WNBA, qui est plus proche du panier.

Stephen vs Sabrina @sabrina_i20 of the @nyliberty goes off for 26 points pic.twitter.com/pYPmLnqroh — WNBA (@WNBA) February 18, 2024

NBA Slam Dunk Contest

Le clou du spectacle. Très souvent spectaculaire, le concours de dunks a réuni quatre spécialistes pour cette édition 2024 : Mac McClung (G-League), Jamie Jaquez Jr. (Miami Heat), Jacob Toppin (G-League) et Jaylen Brown (Boston Celtics).

Vainqueur à la surprise générale en 2023, Mac McClung a conservé sa couronne en dominant largement la concurrence, notamment Jaylen Brown en finale du concours.

TOO EASY.





Mac goes up over two people #ATTSlamDunk x #StateFarmSaturday on TNT pic.twitter.com/24AKnEAMTw — NBA (@NBA) February 18, 2024

Avec ce nouveau succès, Mac McClung devient le septième joueur à remporter le concours de dunk pour la seconde fois de sa carrière après Zach LaVine, Nate Robinson (trois victoires), Jason Richardson, Harold Miner, Dominique Wilkins et Michael Jordan.