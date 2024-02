Affaire Daniel Alves : le plan anti-suicide a été activé en prison pour le Brésilien

Dans l’attente de sa peine après la fin de son procès, qui s’est achevé le 7 février, Daniel Alves, accusé de viol dans une discothèque en décembre 2022, est toujours incarcéré dans une prison de Barcelone, qui a activé le plan anti-suicide.

Un détenu à risques ? Deux semaines après la fin de son procès, qui s’est achevé le 7 février dernier, Daniel Alves attend de connaître sa peine au sein d’une prison de Barcelone, où il est incarcéré depuis plus d’un an. Et pour éviter le moindre risque, les autorités pénitentiaires ont activé le plan anti-suicide. Car selon son compagnon de cellule, l’ancien joueur du FC Barcelone serait très affecté.

«À la suite du procès, il a été touché moralement. Il est comme déprimé, la tête baissée», a indiqué le codétenu du Brésilien dans des propos tenus dans l’émission ‘Fiesta’ et relayés par Mundo Deportivo. Les responsables de la prison ont ainsi pris la décision d’activer ce protocole dès le lendemain de la fin du procès, qui a duré trois jours, «de peur qu’il se coupe ou qu’il essaie de faire quelque chose de fou».

Accusé de viol par une jeune femme dans les toilettes d’une boîte de nuit barcelonaise, dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022, Daniel Alves devrait connaître sa peine dans les prochains jours. Le ministère public a requis neuf ans de prison à son encontre, ainsi que le versement de 150.000 euros à la jeune femme et 10 ans de liberté surveillée à sa sortie. De son côté son avocate a demandé l’acquittement, alors que la partie adverse a réclamé douze ans de prison.