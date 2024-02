Football : où et quand aura lieu la CAN 2025 ?

Les dates de la CAN 2025, la prochaine Coupe d'Afrique des nations, ont été trouvées, a annoncé ce lundi 19 février, la CAF.

Alors que la CAN 2024 s'est achevée le 11 février dernier, avec le sacre de la Côte d'Ivoire à domicile, les yeux sont désormais tournés vers la prochaine édition, qui aura lieu au Maroc en 2025.

Les dates n'avaient toujours pas été arrêtées. L’objectif de la Confédération Africaine de Football (CAF) était qu’elle se déroule en été pour éviter de priver les clubs européens de leurs internationaux et que les joueurs soient pleinement concentrés sur la compétition. Mais un problème de taille est venu se poser : le Mondial des clubs qui aura lieu du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis.

Des pourparlers ont alors été engagés entre les différentes parties (CAF, le Maroc et la FIFA). Et ce lundi, un responsable du comité en charge des compétitions a affirmé à l'AFP qu'il y avait «un accord de principe entre la CAF et la Fédération marocaine de football pour que la CAN se tienne durant l'été, plus précisément en juillet et en août» 2025. «Cet accord a été trouvé sous l'égide de la Fifa après des pourparlers entamés il y a plusieurs mois et qui se sont intensifiés lors de la dernière édition conclue ce mois-ci en Côte d'Ivoire», a-t-il poursuivi. «Les dates actuellement proposées sont du 20 juillet au 16 ou 17 août 2025», a-t-il conclu.

A noter que le PSG disputera ce Mondial des clubs nouvelle génération. Deux clubs africains disputeront également cette Coupe du monde : Al Ahly (Egypte) et le Wydad Casablanca (Maroc).