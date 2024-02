Football : la légende allemande Andreas Brehme est décédée

Auteur du but de la victoire lors du sacre de l’Allemagne à la Coupe du monde 1990, l’ancien défenseur allemand Andreas Brehme a succombé, dans la nuit de lundi à mardi, à un arrêt cardiaque. Il avait 63 ans.

Il restera comme une légende du football allemand et mondial. Andreas Brehme est décédé, ce mardi, à l’âge de 63 ans après avoir succombé, dans la nuit de lundi à mardi, à un arrêt cardiaque, a indiqué sa famille à la presse allemande. Admis aux urgences de la clinique située à proximité de son domicile de Munich, l’ancien latéral gauche n’a pu être réanimé.

Véritable référence à son poste dans les années 1980 et 1990, Andreas Brehme (86 sélections) avait offert la 3e Coupe du monde de son histoire à l’Allemagne contre l’Argentine de Diego Maradona en 1990. A moins de cinq minutes du coup de sifflet final, il n’avait pas tremblé pour transformer un penalty sur la pelouse du stade Olympique de Rome (Italie). Quatre ans plus tôt, au Mexique, Andreas Brehme avait également été le premier buteur en demi-finale lors de la victoire contre la France (2-0). Mais l’Allemagne de l’ouest s’était ensuite inclinée en finale face à l’Argentine (3-2).

Au cours de sa carrière, Andreas Brehme a porté les couleurs de Sarrebuck (1980-1981), de Kaiserslautern (1981-1986, 1993-1998), du Bayern Munich (1986-1988), de l’Inter Milan (1988-1992) et de la Real Saragosse, (1992-1993), décrochant deux titres de champion d’Allemagne (1987, 1998), une coupe d’Allemagne (1996), une Supercoupe d’Allemagne (1987), une Coupe de l’UEFA (1991) et un titre de champion d’Italie (1989).

Après avoir passé près de 20 ans au plus haut niveau, il avait raccroché les crampons en 1998 avant de se reconvertir comme entraîneur et de s’assoir sur le banc de Kaiserslautern sans grand succès (2000-2002). Il a ensuite dirigé Unterhaching (2004-2005) et il a été l’adjoint de Giovanni Trapattoni à Stuttgart (2005-2006).

A l’annonce de sa disparition, plusieurs de ses anciens clubs lui ont rendu hommage. «Le FC Bayern est extrêmement attristé par le décès soudain d’Andreas Brehme. Nous présentons nos plus sincères sympathies à sa famille et à ses amis. Andreas Brehme restera à jamais dans nos cœurs en tant que vainqueur de la Coupe du Monde et, plus important encore, en tant que personne très spéciale. Il fera toujours partie de la famille du FC Bayern. Repose en paix Andy !», a écrit le Bayern Munich. «Un joueur magnifique, un grand Interiste. Au revoir Andy, légende éternelle», a posté, de son côté, l’Inter Milan.

«Le FCK pleure la perte d'Andreas Brehme. Il a porté le maillot des Diables Rouges pendant dix ans au total et est devenu champion d'Allemagne et vainqueur de la coupe avec le FCK. En 1990, il a permis à l'équipe nationale allemande de remporter le titre de la Coupe du monde grâce à son penalty et est finalement devenu une légende du football. La famille FCK est profondément attristée et ses pensées vont aux parents et amis d'Andi Brehme. Nous garderons sa mémoire honorable», a indiqué, pour sa part, Kaiserslautern.