«Il faut être sérieux !» : le président de l'OM Pablo Longoria répond sèchement à l’UNFP

En marge de la conférence de presse de présentation de Jean-Louis Gasset, le président de l'OM Pablo Longoria est revenu, ce mardi, sur la polémique autour de Jonathan Clauss et le communiqué de l'UNFP.

Il n’a pas apprécié. Après l’interview à Canal+, dimanche, de son conseiller sportif Mehdi Benatia et le communiqué de l’UNFP, lundi, Pablo Longoria a réagi, ce mardi, en marge de la présentation du nouvel entraineur de l'OM Jean-Louis Gasset.

Dans le Canal Football Club, l'ancien international marocain avait reproché à Jonathan Clauss son manque d'investissement ces derniers mois et son envie de se préserver en vue d'une sélection pour l'Euro 2024 avec l'équipe de France.

Après la diffusion de l'entretien, le syndicat des joueurs avait dénoncé un «harcèlement» qui consiste à «livrer via la presse un footballeur à la vindicte populaire». «En plus de manquer d’un minimum de respect envers l’homme, on met ici en doute la conscience professionnelle d’un joueur qui serait même capable de simuler une blessure. Honteux ! Dégueulasse !», a écrit l’Union nationale des footballeurs professionnels.

«Mehdi Benatia c'est mon conseiller sportif, j'ai pleinement confiance en lui. Sans aucune fissure. Il nous donne actuellement des choses très importantes au club», a déclaré le président marseillais dans un premier temps avant de se prononcer sur le communiqué du syndicat des joueurs.

«Sur l'UNFP, je n'ai pas apprécié leur communiqué. Il faut être sérieux et un communiqué ne s'écrit pas comme ça. Le sérieux, c'est de répondre au téléphone. Trois fois j'ai appelé aujourd'hui, pas de réponse. Le sérieux, c'est d'écouter toutes les parties pour se faire une idée. On sait qu'on n'est pas dans une bonne situation, mais ce n'est pas le respect de profiter de notre mauvaise position sportive pour agir. A Marseille, il y a une chose sur laquelle on dépense beaucoup d'énergie, c'est créer le message de l'institution au-dessus du coach puis des joueurs. Ce n'est pas négociable», a-t-il martelé.