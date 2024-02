Échecs : un enfant de 8 ans bat un grand maître international, une première dans l'histoire

Lors d’un tournoi d’échecs en Suisse, un Indien âgé de 8 ans a battu un grand maître international, âgé de 37 ans. Une grande première dans l'histoire des jeux d'échecs.

L’élève a dépassé le maître. Dimanche 18 février, à Berthoud, en Suisse, Ashwath Kaushik, un jeune indien de 8 ans, a battu à plate couture la légende polonaise Jack Stopa, un grand maître international (GMI) d’échecs, âgé de 37 ans. Par cet exploit, Chess.com a assuré que le garçon était devenu le plus jeune joueur de tous les temps à vaincre un GMI lors d’une partie d’échecs classique.

Huit ans, six mois et onze jours. C’est l’âge auquel Ashwath Kaushik s’est inscrit dans l’histoire des échecs dimanche 18 février dernier, en devenant le plus jeune joueur à battre un GMI, au quatrième tour du tournoi classique de Burgdorfer Stadthaus Open, en Suisse.

À la fin de la compétition, le jeune garçon qui défendait les couleurs de Singapour finissait douzième du classement, après s’être mesuré à des adversaires ayant des dizaines d’années d’expérience. Son père, Kaushik Sriram, a assuré que ni lui ni sa femme n’avaient l’habitude de jouer aux échecs.

«C’est surréaliste, car il n’y a pas vraiment de tradition sportive dans nos familles», déclarait le père de famille, expliquant que son fils s’entraînait près de sept heures par jour.

Cinq mois décisifs pour obtenir le titre

Le record précédent avait été établi en janvier dernier par Leonid Ivanovic, un Serbe âgé de huit ans, tout premier joueur de moins de neuf ans à battre un grand maître dans une partie d’échecs classique. Mais Ashwath Kaushik s'est emparé du titre, car il est plus jeune de cinq mois que son homologue serbe.

«C’était vraiment excitant et incroyable, je me suis senti fier de mon jeu et de la façon dont j’ai joué, d’autant plus que j’ai été pire à un moment donné, mais que j’ai réussi à revenir», a assuré le garçon de 8 ans après avoir battu Jack Stopa.

Né en Inde en 2015, le garçon s’est déjà fait un nom en remportant un certain nombre de tournois de jeunes joueurs à travers le monde. En 2022, il était devenu champion du monde d’échecs rapides lors de la compétition des moins de 8 ans en Grèce.