Football : Artur Jorge, ancien entraîneur du PSG, est décédé à l’âge de 78 ans

Atteint d’une maladie, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Artur Jorge est décédé à l’âge de 78 ans. Avec le club de la capitale, le Portugais avait été champion de France en 1993.

Le football portugais perd l’un de ses grands noms. L’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Artur Jorge, est décédé à l’âge de 78 ans, selon un communiqué de ses proches. «C'est avec une profonde tristesse que la famille d'Artur Jorge Braga de Melo Teixeira annonce son décès, ce matin, à Lisbonne, après une longue maladie. Il est décédé paisiblement, entouré de sa famille la plus proche», précise le communiqué envoyé par sa famille.

Champion de France avec le PSG

S’il avait évolué comme attaquant sous les couleurs du FC Porto et de Benfica, c’est bien dans le rôle d’entraîneur qu'Artur Jorge s’est fait connaître en France. Dans la capitale française, le Portugais a connu des échecs mais aussi des succès. Et c’est sur le banc du Matra Racing (1987-1989) que le technicien a réalisé sa première expérience d’entraîneur dans l'Hexagone. Mais il faudra attendre 1993 pour le voir soulever son premier trophée en France. Installé sur le banc du PSG depuis 1991, il a offert au club la troisième Coupe de France de son histoire en dominant le FC Nantes en finale.

Un an plus tard, le Portugais a même décroché le titre de champion de France avec le PSG, le deuxième du club. Malgré ses résultats sportifs, Artur Jorge n’était pas un coach populaire dans le championnat français et était souvent pointé du doigt pour ses tactiques très prudentes. Quelques années plus tard, après avoir été sélectionneur du Portugal et de la Suisse, le technicien est revenu au PSG (1998-1999). En revanche, cette deuxième expérience ne sera pas aussi glorieuse que la première et se terminera quelques mois plus tard.

Mais c’est bien dans son pays natal que l’entraîneur connaîtra son apogée. À la tête du FC Porto (1984-1987), il avait remporté la Coupe d’Europe des clubs champions ainsi que trois titres de champion du Portugal. En 2006, le technicien portugais a fait une dernière expérience en France en prenant les rênes de l’US Créteil, club de Ligue 2. Malheureusement, il n’a pas réussi à éviter la relégation du club et a quitté ses fonctions à l’issue de cette saison.

Un intellectuel

Au total, le Portugais a entraîné dans neuf pays différents et a été à la tête de trois sélections nationales, enchaînant par moment des expériences éphémères. En plus de son style de jeu souvent décrié, le technicien avait aussi une réputation d’intellectuel. Artur Jorge parlait sept langues, avait obtenu un diplôme de philosophie en Allemagne et avait publié un recueil de poésie dans sa jeunesse. Après une longue carrière, l’artiste du ballon rond s’en est allé, au lendemain de la victoire du FC Porto, son premier club professionnel, en Ligue des champions.