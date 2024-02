Formule 1 : les résultats de la deuxième journée des essais hivernaux

Lors de la deuxième journée des essais hivernaux de Formule 1 à Bahreïn, c’est l'Espagnol Carlos Sainz qui a tiré son épingle en prenant le meilleur temps.

Alors que Max Verstappen n’était pas de sortie ce jeudi lors de la deuxième journée des essais hivernaux de Formule 1, la concurrence a pu en profiter sur le circuit de Sakhir à Bahreïn. L’Espagnol Carlos Sainz a tiré son épingle du jeu. Le pilote Ferrari a devancé la Red Bull de Sergio Pérez et la Mercedes de Lewis Hamilton, qui le remplacera l'an prochain dans les rangs de la Scuderia.

Ces essais, qui se tiennent jusqu'à vendredi, ont été perturbés jeudi par une grille d'évacuation d'eau. En effet, la séance matinale a été définitivement interrompue pour le reste de la matinée, après que Lewis Hamilton et le Monégasque Charles Leclerc ont heurté cette grille, obligeant Ferrari à changer le plancher de sa monoplace. Pour pallier le temps perdu jeudi matin, nécessaire pour réparer et sécuriser la piste, les pilotes ont repris le volant plus tôt que prévu dans l'après-midi.

Classement de la 2e journée des essais hivernaux

1. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) en 1:29.921 (84 tours)

2. Sergio Perez (MEX/Red Bull) + 0.758 (129)

3 Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) +1.145 (123)

4. Lando Norris (GBR/McLaren) + 1.335 (52)

5. Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls) + 1.440 (88)

6. Charles Leclerc (MON/Ferrari) + 1.829 (54)

7. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) + 2.108 (96)

8. Esteban Ocon (FRA/Alpine) + 2.140 (78)

9. Valtteri Bottas (FIN/Sauber) + 2.306 (97)

10. Oscar Piastri (AUS/McLaren) + 2.407 (35)

11. Logan Sargeant (USA/Williams) + 2.657 (117)

12. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) + 3.132 (31)

13. Zhou Guanyu (CHN/Sauber) + 3.794 (38)

14. Pierre Gasly (FRA/Alpine) + 3.883 (33)

15. Kevin Magnussen (DEN/Haas) + 6.690 (93)

16. Nico Hulkenberg (GER/Haas) + 7.588 (31)

17. Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls) + 8.153 (40)