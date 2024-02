Ligue Europa : Lens, Rennes et Toulouse éliminés… ce qu'il faut retenir des barrages avant OM-Shakhtar

Battus à Fribourg (3-2 a.p.), Lens a été éliminé en barrages de Ligue Europa ce jeudi. Tout comme Rennes, malgré sa victoire contre Milan (3-2), et Toulouse, qui a fait nul contre Benfica (0-0). L'OM affronte le Shakhtar Donetsk, à 21h.

Rennes-AC Milan : 3-2

En prenant tous les risques et avec un triplé de Benjamin Bourigeaud, Rennes a rêvé contre l'AC Milan (3-2), mais les Italiens n'ont jamais perdu le contrôle et se sont qualifiés, jeudi, pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Les Bretons, battus 3-0 à l'aller, ont mené trois fois au score grâce à leur milieu relayeur qui avait ouvert la marque à la 11e minute, avant de transformer deux pénalties en seconde période (2-1, 54e, et 3-2, 68e), mais ils on concédé deux buts évitables de Luka Jovic (1-1, 22e) et Rafael Leao (2-2, 58e).

Toulouse-Benfica : 0-0

Toulouse a été éliminé de la Ligue Europa après son match nul 0-0 jeudi au Stadium, en barrage d'accession aux huitièmes de finale, contre le Benfica Lisbonne, vainqueur 2-1 du match aller la semaine dernière. Porté par son public, le vainqueur de la dernière Coupe de France a dominé la rencontre, mais a manqué de réussite pour signer un nouvel exploit après sa victoire contre Liverpool (3-2) en novembre lors de la phase de poules.

Fribourg-Lens : 3-2 a.P

Quelle déception. Le RC Lens a été éliminé sur le terrain des Allemands de Fribourg (3-2) après avoir mené 1-2. Après un nul 0-0 à l'aller, les Nordistes ont mené 2-1 et résisté à la furia allemande jusqu'à l'égalisation de Roland Sallai (90e+3), qui faisait suite aux deux buts lensois de David Pereira Da Costa (28e) et Elye Wahi (45+2). Sallai (68e) avait déjà réduit le score pour Fribourg, qualifié avec un dernier but de Michael Gregoritsch (99e).

OM-Shakhtar Donetsk : 21h