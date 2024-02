Ligue Europa : l'OM qualifié, Lens, Rennes et Toulouse éliminés… ce qu'il faut retenir des barrages

L'OM s'est qualfiié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa en battant le Shakhtar Donetsk (3-1), ce jeudi soir. En revanche, Lens, Rennes et Toulouse sont éliminés.

Rennes-AC Milan : 3-2

En prenant tous les risques et avec un triplé de Benjamin Bourigeaud, Rennes a rêvé contre l'AC Milan (3-2), mais les Italiens n'ont jamais perdu le contrôle et se sont qualifiés, jeudi, pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Les Bretons, battus 3-0 à l'aller, ont mené trois fois au score grâce à leur milieu relayeur qui avait ouvert la marque à la 11e minute, avant de transformer deux pénalties en seconde période (2-1, 54e, et 3-2, 68e), mais ils on concédé deux buts évitables de Luka Jovic (1-1, 22e) et Rafael Leao (2-2, 58e).

Toulouse-Benfica : 0-0

Toulouse a été éliminé de la Ligue Europa après son match nul 0-0 jeudi au Stadium, en barrage d'accession aux huitièmes de finale, contre le Benfica Lisbonne, vainqueur 2-1 du match aller la semaine dernière. Porté par son public, le vainqueur de la dernière Coupe de France a dominé la rencontre, mais a manqué de réussite pour signer un nouvel exploit après sa victoire contre Liverpool (3-2) en novembre lors de la phase de poules.

Fribourg-Lens : 3-2 a.P

Quelle déception. Le RC Lens a été éliminé sur le terrain des Allemands de Fribourg (3-2) après avoir mené 1-2. Après un nul 0-0 à l'aller, les Nordistes ont mené 2-1 et résisté à la furia allemande jusqu'à l'égalisation de Roland Sallai (90e+3), qui faisait suite aux deux buts lensois de David Pereira Da Costa (28e) et Elye Wahi (45+2). Sallai (68e) avait déjà réduit le score pour Fribourg, qualifié avec un dernier but de Michael Gregoritsch (99e).

OM-Shakhtar Donetsk : 3-1

Une première réussie pour Jean-Louis Gasset. L’OM s'est qualifié jeudi pour les 8e de finale de la Ligue Europa en battant le Shakhtar Donetsk (3-1). Après un match nul 2-2 lors du match aller, il y a une semaine à Hambourg, les Marseillais ont réussi à obtenir une victoire importante. Et pourtant tout avait mal commencé. Après les banderoles hostiles, ce sont les Ukrainiens qui ont ouvert le score après un pénalty concédé par Jonathan Clauss, en polémique actuellement, et transformé par Sudakov (12e). Mais heureusement, Pierre-Emerick Aubameyang a égalisé (23e). En seconde période, Ismaïla Sarr (75e) et Geoffrey Kondogbia (82e) ont permis aux Phocéens de valider leur qualification. L'OM est le seul club français qualifié pour les 8e de finale de la Ligue Europa et connaîtra son adversaire ce vendredi.