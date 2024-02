Ligue Europa : Marseille retrouve son ancien coach, l'AS Roma face à Brighton... Le tirage complet des 8es finale

Qualifiés aux dépens du Shakhtar Donetsk hier soir (3-1), l'Olympique de Marseille va affronter Villarreal en 8e de finale de Ligue Europa. Les Phocéens vont recroiser la route de Marcelino, actuel entraîneur du club espagnol, qui a été sur le banc des Olympiens en début de saison. Les matchs se joueront les 7 et 14 mars.

Marseille - Villarreal

Sparta Prague - Liverpool

AS Roma - Brighton

Benfica - Glasgow Rangers

Fribourg - West Ham

Sporting - Atalanta

AC Milan - Slavia Prague

Qarabag - Bayer Leverkusen

