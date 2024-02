Tennis de table : les Français en route vers la finale des Mondiaux, une première depuis 1997

Ce samedi, l’équipe de France messieurs a obtenu son ticket pour la finale des Championnats du monde de tennis de table en renversant l’équipe taïwanaise à Busan (Corée du Sud). Cela faisait près de trente ans que l’équipe tricolore n’avait pas obtenu de tels résultats.

Ce n’était pas arrivé depuis 1997. Samedi 24 février, l'équipe de France messieurs s'est qualifiée pour la finale des Championnats du monde de tennis de table, une première depuis 1997, grâce notamment à son jeune prodige Félix Lebrun, en l'emportant 3 à 1 en demie contre Taïwan, samedi à Busan (Corée du Sud).

A moins de six mois des JO de Paris, les Bleus, composés des frères Félix et Alexis Lebrun et de Simon Gauzy, tenteront de faire mieux que l'équipe emmenée il y a 27 ans par Jean-Philippe Gatien, en finale dimanche face à la Chine, décuple tenante du titre.

Médaille de bronze pour les femmes

Le plus jeune des Lebrun, Félix (17 ans), a donné le premier point à la France. Après la défaite de son frère aîné Alexis et le deuxième succès apporté par Simon Gauzy, le 6e joueur mondial a inscrit le point décisif face à Yun-Ju Lin (N.8).

Les Bleus seront dans la peau de l'outsider en finale face à la Chine, qui compte les cinq premiers joueurs mondiaux et a battu la Corée du Sud, hôte de la compétition, en demi-finale 3 à 2.

Outre la bande à «Philou» Gatien en 1997, la France avait déjà décroché l'argent des Mondiaux en 1948. Chez les dames, les Bleues ont remporté à Busan la médaille de bronze, la première depuis 33 ans, après leur défaite vendredi en demi-finale contre la Chine (3-0).