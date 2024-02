«On doit s’habituer à jouer sans Kylian Mbappé» : Luis Enrique revient sur la sortie précoce du joueur lors de PSG-Rennes

Après le nul du PSG contre Rennes (1-1), Luis Enrique est revenu sur sa décision de sortir Kylian Mbappé peu après l’heure de jeu. Afin de préparer l’avenir et son futur départ.

C’est une rareté depuis son arrivée en 2017 dans la capitale française, Kylian Mbappé est sorti tôt dans un match. Interrogé sur sa décision de sortir le joueur à la 65e minute dimanche lors de PSG-Rennes (1-1), Luis Enrique s'est expliqué. «Cela doit arriver tôt ou tard... Nous devons nous habituer à jouer sans Kylian Mbappé, a-t-il expliqué.

Gonçalo Ramos buteur

En plus du natif de Bondy, annoncé avec insistance au Real Madrid, l’ancien technicien du FC Barcelone et de la Roma a fait sortir Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. «C'est un message pour tous, je suis très exigeant envers les joueurs, a-t-il confié. Si vous pensez que je vais accepter qu'un joueur se relâche sur le terrain, non. Je veux que, quand vous êtes titulaire, vous vous disiez ‘je veux en profiter’».

Gonçalo Ramos, qui a remplacé Kylian Mbappé, a égalisé sur pénalty en fin de match pour éviter au PSG sa deuxième défaite en championnat cette saison.

Le 16 février, Luis Enrique avait refusé de réagir au départ annoncé mais pas encore officiel de l'international français.