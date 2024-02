Ligue 1 : le PSG accroché par Rennes, Lens défait par Monaco, Lyon vainqueur… ce qu’il faut retenir de la 23e journée avant OM-Montpellier

Entre les défaites de Lille contre Monaco (2-3) et de Lille à Toulouse (3-1), la nouvelle victoire de Lyon ou les nuls de PSG contre Rennes et de Nice contre Clermont… ce qu’il faut retenir de la 23e journée de Ligue 1 avant OM-Montpellier ce dimanche.

Metz-Lyon : 1-2

Lyon a poursuivi sa remontée au classement en remportant une quatrième victoire d'affilée en L1, à Metz (2-1). Les hommes de Pierre Sage comptent désormais 28 points. Les Messins, mal en point à l'avant-dernière place, ont ouvert le score par Georges Mikautadze en début de rencontre, mais l'OL a renversé la situation sur un joli but de Alexandre Lacazette juste avant la pause (45e+1) puis un but de Saïd Benrahma à l'heure de jeu (60e).

Lorient-Nantes : 0-1

Bonne opération dans la lutte pour le maintien pour Nantes vainqueur à Lorient (0-1), qui restait sur trois victoires consécutives. Le but de la rencontre a été inscrit après la pause (49e) par le Nigérian Moses Simon, pour sa première titularisation depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations où il a été finaliste malheureux.

Strasbourg-Brest : 0-3

Brest a conforté sa place de dauphin du PSG, en s'imposant à Strasbourg (3-0), grâce à un triplé de Mahdi Camara, samedi. Sensation de la saison, le club breton compte 43 points, et reste désormais sur 12 matchs sans défaite. Strasbourg enregistre sa 4e défaite consécutive en Ligue 1.

Lens-Monaco : 2-3

L'AS Monaco est remonté dimanche à la troisième place de Ligue 1 grâce à son succès sur la pelouse de Lens (2-3). Takumi Minamino a offert la victoire aux Monégasques d'une superbe frappe dans le temps additionnel (90e+2), quelques minutes après un penalty manqué de Folarin Balogun devant Brice Samba. Les deux joueurs ont auparavant marqué pour Monaco, Samba contre son camp, avant que Lens ne parvienne à revenir pendant un temps grâce à Elye Wahi et Wesley Saïd. Les Lensois (36 points) restent sixièmes mais sont à portée de Rennes (34), qui joue aussi dans l'après-midi.

Le Havre-Reims : 1-2

Il aura fallu attendre le bout du temps additionnel (90e+5) pour que le Stade de Reims ne décroche la victoire au Havre (1-2) ce dimanche. Les Rémois avaient ouvert le score peu après l'heure de jeu par Mohamed Daramy (64e). L’égalisation est venue dix minutes plus tard par Abdoulaye Touré sur penalty (74e). C’est Daramy qui offert la victoire sur penalty qu’il a dû retirer mais alors que le premier avait été arrêté mais Mathieu Gorgelin s’était avancé avant le tir. Les hommes de Will Still n'avaient plus gagné depuis le 13 janvier et un match à Monaco (3-1).

Nice-Clermont : 0-0

Nice n’avance plus. Les Aiglons, qui ne comptent qu’une victoire en 2024 en six journées de championnats, ont été accrochés par Clermont (0-0), dimanche à domicile. Désormais quatrième du championnat avec 40 points, ils voient Monaco (41 points) passer devant, et Brest (43 points) commencer à les distancer au classement.

Toulouse-Lille : 3-1

Mené au score à la pause, Toulouse a renversé Lille en seconde période pour s'offrir sa première victoire à domicile depuis près de cinq mois (3-1). Les Dogues ne se sont plus imposés à l’extérieur depuis le 26 novembre à Lyon (2-0). Ce cinquième match consécutif sans victoire loin de leur stade Pierre Mauroy est une très mauvaise opération dans la course au podium et les fait reculer à la cinquième place. L'Islandais Hákon Arnar Haraldsson (45e) avait ouvert le score pour le Losc. Les buts du TFC ont été inscrits par Christian Mawissa (49e), Vincent Sierro (60e) et Thijs Dallinga (66e).

PSG-Rennes : 1-1

Plus d'informations à venir…

OM-Montpellier : 20h45