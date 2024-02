Football : un champion du monde allemand devenu «le roi du kebab»

Champion du monde avec l’Allemagne en 2014, Lukas Podolski, qui n’a pas encore mis un terme sa carrière, est considéré comme «le roi du kebab» en Allemagne, où il a ouvert une trentaine de restaurants.

Il sévit toujours. A bientôt 39 ans (le 4 juin prochain), Lukas Podolski n’a toujours pas raccroché les crampons. L’attaquant allemand (130 sélections, 49 buts), champion du monde en 2014, évolue en Pologne du côté du Gornik Zabrze, actuellement 7e du championnat polonais à dix points du leader Jagiellonia. Mais il n’est pas seulement footballeur, il est également un entrepreneur aguerri dans différents domaines. Et notamment dans la restauration.

Après avoir créé, en 2017, sa marque de glace appelée Ice Cream United, Lukas Podolski a lancé une enseigne de kebabs début 2018. Un projet qui a sûrement été inspiré par son premier passage en Turquie du côté de Galatasaray (2015-2017). Et le succès est au rendez-vous. Alors que le premier restaurant «Mangal Döner» a ouvert à Cologne, où il a grandi et commencé sa carrière professionnelle, il y en a désormais une trentaine à travers l’Allemagne, où Lukas Podolski est en quelque sorte considéré comme «le roi du kebab».

L’ancien joueur du Bayern Munich, Arsenal, Inter Milan, Vissel Kobe ou encore Antalyaspor, est aussi connu pour être à l’origine de plusieurs projets comme la création d'un festival de musique, d'un centre sportif et d’un tournoi de football réunissant d’anciens joueurs, des célébrités et des. Et sa réussite est telle que sa fortune, comprenant ses gains en carrière, est estimé à près de 210 millions d’euros selon The Sun.