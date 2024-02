Italie : Gennaro Gattuso refuse un club, une semaine après son renvoi de l’OM

Gennaro Gattuso, limogé par l’OM il y a une semaine, se serait vu proposer le poste d’entraîneur de Sassuolo, 17e du championnat d’Italie. Mais il aurait décliné la proposition.

Il aurait pu rebondir rapidement mais il a préféré décliner. D’après la presse italienne, Sassuolo, club italien qui pointe à la 17e place de Serie A, aurait tenté de recruter Gennaro Gattuso après une nouvelle défaite, ce samedi, contre Empoli (3-2) et le licenciement d’Alessio Dionisi.

Libre depuis une semaine et la fin de son aventure sur le banc de l'Olympique de Marseille, l’ancien milieu de terrain de l’AC Milan aurait décliné la proposition, selon le journaliste Gianluca Di Marzio, spécialiste du mercato.

Le club de Sassuolo aurait décidé de se pencher sur un autre transalpin passé sur un banc français : Fabio Grosso, ancien entraîneur de Lyon entre septembre et octobre 2023.

Pour le moment, aucun accord n’a été conclu entre le club et le technicien. Ce dernier souhaiterait signer un contrat de deux ans et demi, alors que les Neroverdi lui proposent un an et demi. Pour le moment, l’intérim est assuré par Emiliano Bigica.