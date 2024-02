Football : Zinédine Zidane annonce son retour sur un banc

Zinédine Zidane, libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en 2021, a évoqué, ce lundi soir, un possible retour sur un banc de touche en tant qu'entraîneur.

«Tout peut arriver.» Avec ces trois mots, Zinédine Zidane a relancé les rumeurs sur son avenir, ce lundi, lors d’une soirée de lancement du film documentaire consacré à Marcello Lippi, son ancien entraîneur à la Juventus Turin.

Successeur de Thomas Tuchel au Bayern Munich ?

L’ancien entraîneur du Real Madrid, libre de tout contrat depuis son départ de la capitale espagnole en mai 2021, a confié à Sky italia qu’il réfléchissait à son avenir proche, alors que son nom est évoqué pour prendre la succession de Thomas Tuchel sur le banc du Bayer Munich à l'issue de la saison.

Mais «ZZ» pourrait également décider de se rendre en Italie sur le banc de la Juventus Turin, son ancien club (1996-2001). «Pourquoi pas, tout peut arriver, a-t-il déclaré. Actuellement, je fais d'autres choses. On verra, mais c'est certain que revenir sur un banc une nouvelle fois me plairait.»

Actuellement, Massimiliana Allegri occupe le poste de technicien des Bianconeri. «Il est content de rester ici et nous voulons le garder», a confié dimanche Cristiano Giuntoli, le directeur sportif de la Juve. Mais entre les paroles et les actes, on sait qu’il y a un monde.