Kylian Mbappé : l’attaquant français peut-il changer d’avis et rester au PSG ?

Kylian Mbappé, qui a annoncé à ses dirigeants son départ en fin de saison, est invité, ce mardi soir, à un dîner à l’Élysée en compagnie d’Emmanuel Marcon mais aussi de l’émir du Qatar Tamim ben Hamad al-Thani.

Une soirée pour tout changer ? Le palais de l’Elysée sera le théâtre, ce mardi soir, d’un dîner officiel avec le président de la République Emmanuel Macron et l’émir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani. Kylian Mbappé mais aussi le président du PSG Nasser al-Khelaïfi ainsi que plusieurs de ses coéquipiers ont également été conviés. Ce sera l’occasion pour l’attaquant français, en fin de contrat avec le club de la capitale en juin prochain, de rencontrer pour la première fois le cheikh al-Thani depuis l’annonce de son départ à ses dirigeants et partenaires il y a bientôt deux semaines.

Les deux hommes pourraient être amenés à discuter et évoquer le futur du champion du monde 2018, qui semble s’écrire loin de Paris. Et plus précisément en Espagne, du côté du Real Madrid. Mais il n’est pas exclu que l’émir du Qatar tente de faire revenir Kylian Mbappé sur sa décision de quitter le PSG et lui faire une nouvelle offre pour le convaincre de rester, selon L’Equipe. Même si l'entourage de la délégation qatarienne a démenti cette hypothèse, toujours selon le quotidien sportif.

Et une nouvelle offre aurait de toute façon bien du mal à faire changer d'avis l’ancien monégasque. Au moment de l’annonce de son départ à Nasser al-Khelaïfi, Kylian Mbappé avait demandé au président du club parisien de ne pas faire de surenchère et de tenter de le retenir avec une énième proposition. Son choix serait ferme et définitif. Et après sept ans passés dans la capitale, son aventure sous le maillot du PSG semble plus que jamais toucher à sa fin.