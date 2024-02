Formule 1 : le patron de Red Bull Christian Horner maintenu après avoir été blanchi dans l'affaire de «comportement inapproprié»

Christian Horner, patron de l’écurie Formule 1 Red Bull, a été blanchi dans l'affaire de «comportement inapproprié», a annoncé, ce mercredi, la firme autrichienne dans un communiqué. Le Britannique reste à son poste.

Le verdict était très attendu à quelques jours de l’ouverture de la saison. Christian Horner, patron de l'écurie de Formule 1 Red Bull, visé par une enquête interne pour «comportement inapproprié», a été blanchi ce mercredi.

«L'enquête indépendante sur les allégations portées contre M. Horner est terminée et Red Bull peut confirmer que la plainte a été rejetée, a indiqué Red Bull. Le plaignant dispose d'un droit à un recours. Red Bull est convaincu que l'enquête a été juste, rigoureuse et impartiale. Le rapport d'enquête est confidentiel et contient les informations privées des parties et des tiers qui ont contribué à l'enquête, c'est pourquoi nous ne ferons plus de commentaires par respect pour toutes les personnes concernées.»

Après des semaines d’enquête, aucune preuve d'acte répréhensible n'a été retenue contre Christian Horner.





Le contenu de l'enquête reste confidentiel, la plaignante a toutefois le droit de faire appel de cette décision.

Auditionné le 9 février dernier, Christian Horner a toujours nié les accusations portées contre lui. Il sera bien présent ce samedi 2 mars lors du Grand Prix de Bahreïn, premier étape de la saison 2024.

Max Verstappen, triple champion du monde en titre, visera à un nouveau sacre cette saison. Et Red Bull aura l’envie de conserver sa couronne chez les constructeurs, avec Horner à sa tête.