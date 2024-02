Manchester City : l’incroyable quintuplé inscrit par Erling Haaland en Coupe d’Angleterre (vidéo)

L’attaquant norvégien Erling Haaland a inscrit un magnifique quintuplé, mardi soir, lors de la large victoire de Manchester City sur la pelouse de Luton en 8e de finale de la Coupe d’Angleterre (2-6).

Erling Haaland a frappé fort. Très fort. L’attaquant norvégien a inscrit un magnifique quintuplé, mardi soir, sur la pelouse de Luton en 8e de finale de la Coupe d’Angleterre (2-6). Et il a bien été aidé dans sa performance par Kevin de Bruyne, qui lui a délivré quatre passes décisives.

L’ancien joueur du Borussia Dortmund a commencé son festival offensif dès la 3e minute en reprenant un centre du Belge pour envoyer le ballon au fond des filets. Il a récidivé un quart d’heure plus tard sur un service en profondeur de Kevin de Bruyne (18e).

Juste avant la pause, il s’est offert un triplé d’un ballon piqué au-dessus du gardien sur une nouvelle offrande de son coéquipier belge. Et alors que Luton a recollé au score en début de seconde période, avec deux buts de Jordan Clark (45e, 52e), Erling Haaland a redonné une avance confortable aux Citizens avec deux buts coup sur coup, sur des passes de Kevin de Bruyne et Bernardo Silva (55e, 58e).

Alors que Matéo Kovacic a marqué le 6e et dernier but du champion d’Europe en titre (72e), Erling Haaland a cédé sa place à une dizaine de minutes du coup de sifflet final à son coéquipier argentin Julian Alvarez avec le sentiment du devoir accompli. Et la qualification pour les quarts de finale dans la poche.