Rugby : le XV de France va-t-il quitter le Stade de France ?

Le président de la Fédération française de rugby Florian Grill a menacé, mardi, de délocaliser les matchs du XV de France hors du Stade de France si certaines conditions n’étaient pas remplies par les candidats à la concession de l’enceinte.

C’est un dossier qui fait beaucoup parler en interne. Florian Grill, président de la FFR, s’est montré clair au sujet de l’avenir des matchs du XV de France au Stade de France dans les années à venir. Les Bleus pourraient en effet quitter l’enceinte dyonisienne et jouer leurs rencontres en province ou à l’étranger.

«Chaque match non joué au Stade de France, c'était un manque à gagner en résultat de deux millions d'euros (…) J'ai fixé trois règles aux candidats à la reprise : il faut que le loyer n'augmente pas et même que les revenus augmentent, qu'on soit compensé pendant les travaux s'il y en a et qu'on puisse -à notre rythme- être partie prenante du sujet et monter au tour de table. Il faut que les candidats nous fassent des propositions sérieuses sinon on ira jouer ailleurs», a indiqué Florian Grill à l'AFP.

Un déficit de 40 millions d'euros sur deux ans

L'État, qui est propriétaire du Stade de France, a lancé en mars 2023 deux procédures en parallèle : celle d'une vente et celle du renouvellement de concession. La concession actuelle, octroyée en 1995 au consortium Vinci-Bouygues (deux tiers, un tiers), arrive en effet à échéance en juin 2025. A date, il reste deux offres en lice : le consortium Vinci/Bouygues et le groupe évènementiel GL Events associé à «Paris Entertainment Company», l'ex-société anonyme d'exploitation SAE POPB, détenue majoritairement par la ville de Paris. Ces deux candidats ont été auditionnés début février par l'Etat.

«Pour l'instant, sur les premières conversations qu'on a, le cahier des charges n'est pas rempli, a détaillé Florian Grill qui a rappelé la FFR accuse un déficit d'exploitation d'environ 40 millions d'euros sur deux ans. Donc je ne ferme pas la porte au fait de continuer à jouer en province si je n'ai pas d'éléments satisfaisants au Stade de France. Voire de jouer ailleurs. La Ligue nationale de rugby a fait une délocalisation en Espagne (à San Sebastian pour les demi-finales du Top 14), qui a été un immense succès. Si le Stade de France n'apporte pas des solutions satisfaisantes pour la Fédération française de rugby (…) on saura trouver des solutions alternatives.»

En raison de travaux de rénovation avant les JO de Paris 2024, le XV de France a disputé ses matchs à domicile du Tournoi des 6 Nations à Marseille (contre l'Irlande) puis à Lille (face à l'Italie) et recevra l'Angleterre à Lyon le 16 mars.