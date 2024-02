Ski : pourquoi une compétition de freestyle fait-elle polémique en Arabie saoudite ?

Une compétition de ski freestyle, organisée cette semaine à Riyad en Arabie saoudite, suscite d’importantes polémiques, aussi bien sur le plan écologique que financier et humain.

Une incongruité écologique. Depuis le début de la semaine et jusqu’à jeudi, Riyad accueille la première compétition de ski freestyle de l’histoire de la péninsule arabique. S’il s’agit d’un événement pour le riche pays du Golfe, cette épreuve suscite de nombreuses polémiques tant sur le plan environnemental que financier mais également humain. Car en cette période de l’année, les températures avoisinent les… 25 °C dans la capitale de l’Arabie saoudite.

Cette compétition de Big Air a ainsi été qualifiée de «désastre écologique» par un manager qui s’est confié à L’Equipe, en préférant garder l’anonymat. Il a également déploré la nouvelle victoire du «business» sur le sport et l’environnement. D’autant que les organisateurs ont mis les moyens pour attirer les athlètes. Le vainqueur recevra un joli chèque de 100.000 dollars (92.000 euros), contre 50.000 dollars pour le deuxième (46.000 euros) et 20.000 dollars pour le troisième (18.000 euros).

| Kevin Rolland, French skiing champion:





"When I heard about the 'Snow Blast Cup' freestyle skiing competition being held in Riyadh, I couldn't believe it was possible."#BigTime #RiyadhSeason #FreestyleSkiing #SnowBlastCup https://t.co/HAkzP2WBhG

— Ibrahim Al Bloushy | إبراهيم البلوشي (@IbrahimBloushy) February 27, 2024