Coupe du monde des clubs 2025 : quels sont les clubs déjà qualifiés ?

A un peu plus d’un an de la Coupe du monde des clubs, organisée du 15 juin au 13 juillet 2025 aux Etats-Unis, 19 équipes sont déjà qualifiées sur les 32 qui participeront à la compétition.

L'avénement du Mundial de Clubes FIFA





Pour tout savoir sur cette nouvelle compétition interclub, c'est par ici — Coupe du Monde (@fifaworldcup_fr) February 29, 2024

Ils restent donc encore 13 places à prendre pour disputer le tournoi et les derniers clubs qualifiés devraient être connus dans les prochains mois en fonction des résultats dans la compétition interclubs la plus importante de chacune des confédérations et les différents classements de ces mêmes confédérations.

Concernant le format de cette Coupe du monde des clubs, les 32 clubs qualifiés seront répartis dans huit groupes de quatre équipes. Et chaque équipe affrontera les autres équipes de son groupe une fois. Les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les 8es de finale, qui se joueront sur un seul match à élimination directe. Tout comme les quarts de finale et les demi-finales. Et évidemment la finale prévue le 13 juillet 2025.

La liste des clubs qualifiés

Al Ahly (Egypte) : vainqueur de la Ligue des champions de la CAF 2021 et 2023

Wydad (Maroc) : vainqueur de la Ligue des champions de la CAF 2022

Al Hilal (Arabie saoudite) : vainqueur de la Ligue des champions de l’AFC 2021

Urawa Red Diamonds (Japon) : vainqueur de la Ligue des champions de l’AFC 2022

Chelsea (Angleterre) : vainqueur de la Ligue des champions de l’UEFA 2021

Real Madrid (Espagne) : vainqueur de la Ligue des champions de l’UEFA 2022

Manchester City (Angleterre) : vainqueur de la Ligue des champions de l’UEFA 2023

Bayern Munich (Allemagne) : voie du classement UEFA

Paris Saint-Germain (France) : voie du classement UEFA

Inter Milan (Italie) : voie du classement UEFA

Porto (Portugal) : voie du classement UEFA

Benfica (Portugal) : voie du classement UEFA

Monterrey (Mexique) : vainqueur de la Coupe des champions de la Concacaf 2021

Seattle Sounders (Etats-Unis) : vainqueur de la Coupe des champions de la Concacaf 2022

Club León (Mexique) : vainqueur de la Coupe des champions de la Concacaf 2023

Auckland City (Nouvelle-Zélande) : voie du classement OFC

Palmeiras (Brésil) : vainqueur de la Copa Libertadores de la CONMEBOL 2021

Flamengo (Brésil) : vainqueur de la Copa Libertadores de la CONMEBOL 2022

Fluminense (Brésil) : vainqueur de la Copa Libertadores de la CONMEBOL 2023