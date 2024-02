NBA : un dunk de Victor Wembanyama devient la vidéo la plus vue de l’histoire

Victor Wembanyama, joueur des San Antonio Spurs, a réalisé une nouvelle performance incroyable. Hors terrain cette fois-ci. Un dunk qu’il a inscrit il y a quelques semaines est devenu la vidéo la plus visionnée de toute l’histoire de la NBA.

Incroyable sur et en-dehors des parquets. N°1 de la dernière Draft NBA, Victor Wembanyama a vu son dunk contre les Boston Celtics, le 31 décembre dernier, devenir la vidéo la plus visionnée de toute l’histoire de la NBA. Ce dunk a généré plus de 153 millions de vues.

Wemby looked every bit of 7'4" on this play against Boston pic.twitter.com/sTkujr0t3a — NBA (@NBA) January 1, 2024

Si elle n’avait pas empêché les Spurs de s’incliner contre les Celtics (134-101), cette action spectaculaire avait marqué les esprits. «Wemby» avait dunké au-dessus de Derrick White, le joueur de Boston.

Cette vidéo permet au Français, favori pour le titre de Rookie de l’année, de devenir le troisième joueur avec le contenu le plus consulté (1 milliard de vues), derrière deux légendes de la NBA : LeBron James (1,3 milliard) et Stephen Curry (1,2 milliard). Tout simplement remarquable.