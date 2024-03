Ligue 1 : Brest enchaîne, Nice battu à Toulouse, l’OM poursuit sa remontée… ce qu’il faut retenir de la 24e journée avant Rennes-Lorient et Lyon-Lens

Entre le match nul de Paris à Monaco (0-0), la victoire de l'OM à Clermont (5-1), celle de Brest face au Havre (1-0) ou la défaite de Nice à Toulouse… voici tout ce qu'il faut retenir de la 24e journée de Ligue 1 se termine ce dimanche soir avec Lyon-Lens (20h45).

Monaco-PSG : 0-0

Privé de Kylian Mbappé sorti à la mi-temps, ce qui a donné lieu à de nouveaux débats sur les réseaux sociaux, le PSG a concédé un deuxième match nul consécutif en Ligue 1 contre Monaco vendredi (0-0), à quatre jours de son huitième de finale retour de Ligue des champions contre la Real Sociedad. Pas d’inquiétude d’un point de vue comptable, les hommes de Luis Enrique restent largement en tête du championnat (55 points).

Reims-Lille : 0-1

Grâce à une grossière erreur de Yunis Abdelhamid dont a profité Jonathan David (56e), Lille a renoué avec le succès à l'extérieur en gagnant à Reims (1-0) samedi. Après six déplacements sans victoire, les Dogues ont enfin gagné hors du Stade Pierre-Mauroy. Ce mal du voyage constitue leur principale faiblesse dans leur quête d'obtenir un billet pour la C1.

Clermont-OM : 1-5

L’OM de Jean-Louis Gasset continue de régaler. Marseille est allé s’imposer à Clermont (1-5) samedi soir. Avec ce succès, les Marseillais se rapprochent des places européennes. L'international Jonathan Clauss, après avoir traversé une période tendue avec la direction de l'OM il y quelques semaines, s'est offert un but en pleine lucarne (3-1, 67e), sa deuxième réalisation en 22 matches de L1. Le Brésilien Luis Henrique, arrivé à Marseille en 2020, a marqué son premier but sous les couleurs phocéennes (4-1, 80e). Faris Moumbagna a conclu le score sur un tir de loin (5-1, 90e+2). Les Marseillais remportent un deuxième succès consécutif en championnat après celui obtenu à domicile, le 25 février au Vélodrome contre Montpellier (4-1) mais aussi leur deuxième victoire à l'extérieur où ils étaient, jusqu'à présent, la moins bonne équipe du championnat (4 nuls, 6 défaites, 7 points). Prochain rendez-vous : jeudi en ligue Europa contre le Villarreal de Marcelino… premier entraîneur de la saison à l’OM.

Toulouse-Nice : 2-1

Battus à Toulouse (2-1) alors qu'ils menaient à la pause, les Niçois sont dans le dur après ce cinquième match consécutif sans victoire en Ligue 1. Terem Moffi (8e) avait bien lancé les Azuréens mais Thijs Dallinga (65e) a égalisé avant d’offrir le but de la victoire à Yann Gboho (69e). Les Aiglons ne se sont plus imposés à l'extérieur depuis le 27 octobre à Clermont (1-0). En parvenant enfin à décrocher deux succès d'affilée à domicile pour la première fois de la saison en L1, Toulouse s'est provisoirement offert un matelas de sept points d'avance sur le barragiste Lorient qui se déplacera à Rennes en fin d'après-midi.

Brest-Le Havre : 1-0

Brest, solide dauphin du Paris SG en Ligue 1, s'est imposé 1-0 à domicile face au Havre (14e). Grâce au quatrième but cette saison de Pierre Lees-Melou (34e), les Bretons confortent leur deuxième place dans la course à la qualification pour la Ligue des champions avec six points d'avance sur Nice (5e), battu en début d'après-midi à Toulouse (2-1).

Montpellier-Strasbourg : 2-2

Montpellier a arraché le nul contre Strasbourg (2-2) grâce à un doublé d'Arnaud Nordin, pour rester à trois points des Alsaciens, toujours sevrés de victoire en Ligue 1 en 2024. Les buts strasbourgeois ont été inscrits par Habib Diarra sur un penalty (47e) et Emmanuel Emegha (83e).

Nantes-Metz : 0-2

En s'inclinant chez lui face à Metz (0-2), Nantes a raté l'occasion de se dégager de la zone rouge et a relancé les Lorrains dans la course au maintien. Les Canaris n’ont toujours pas gagné le moindre match à la Beaujoire depuis le mois de novembre, enchainant une cinquième défaite d’affilée sur sa pelouse en championnat. Les Messins, qui n'avaient pris qu'un point et inscrit que quatre buts lors des 11 dernières journées, ont remporté leur première victoire depuis fin novembre et revient à trois points de Montpellier, le premier non-relégable (15e, 23 pts).

Rennes-Lorient : 17h05

Lyon-Lens : 20h45