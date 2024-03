MLS : Hugo Lloris et le FC Los Angeles battus sous une tempête de neige (vidéo)

Pour son deuxième match en MLS avec le Los Angeles FC, Hugo Lloris s’est incliné 3-0 alors que la neige tombait à gros flocons sur la pelouse du Real Salt Lake, dans la nuit de samedi à dimanche.

Pris dans une véritable pleine tempête de neige, Hugo Lloris et le Los Angeles FC ont pris froid sur la pelouse de Salt Lake City et se sont lourdement inclinés 3-0, lors de la deuxième journée de la Major League Soccer. Le portier français a pourtant réalisé une belle prestation.

You think he likes playing in snow? #RSLvLAFC pic.twitter.com/AM9rh4Gg4h

— Salt City FC (@saltcityfc) March 2, 2024