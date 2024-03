NBA : Victor Wembanyama est-il déjà assuré de remporter le titre de meilleur rookie ?

Victor Wembanyama, qui a encore réalisé un match plein dans la nuit de dimanche à lundi lors de la victoire de San Antonio contre Indiana (117-105), est en passe de remporter le titre de Rookie de l’année en NBA.

Qui peut le peut stopper ? Après leur victoire, jeudi, face à Oklahoma City, les San Antonio Spurs ont enchaîné en NBA avec un succès contre les Indiana Pacers (117-105). Et évidemment, le prodige tricolore Victor Wembanyama a été une nouvelle fois déterminant avec 31 points, 12 rebonds, 6 passes et 6 contres. Il est ainsi devenu le troisième rookie de l’histoire à compiler plus de 30 points, 10 passes, 5 passes et 5 contres dans un match après… Tim Duncan et David Robinson (deux anciens Spurs). De quoi foncer vers le titre de rookie de l’année en NBA ?

Encore une vingtaine de matchs

Après 61 matchs, «Wemby» est largement au rendez-vous des attentes pour sa toute première saison dans la prestigieuse ligue nord-américaine. Si son équipe lutte dans les profondeurs du classement à l’Ouest, l’ancien joueur de Boulogne-Levallois, drafté en première position l’an dernier, n’en finit plus d’impressionner et «d’écœurer» la concurrence.

D’ailleurs, son principal «adversaire» dans la course au titre de meilleur débutant de l’année, Chet Holgrem d’OKC, semble être légèrement en retrait malgré le fait que le Thunder réalise une saison d’exception.

Il reste encore une vingtaine de matchs pour les départager. Mais si Victor Wembanyama poursuit sur sa lancée, le titre ne devrait pas lui échapper…