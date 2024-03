Ligue des champions : le PSG s'impose sur la pelouse de la Real Sociedad (2-1) et se qualifie pour les quarts de finale

Vainqueur de la Real Sociedad (2-1) ce mardi soir en huitième de finale retour de la Ligue des champions, le PSG s'est qualifié pour les quarts de finale pour la première fois depuis 2021.

Trois ans que Paris attendait ça. Vainqueur de la Real Sociedad (2-1) ce mardi soir au stade Anoeta de Saint-Sebastien, le PSG s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions après deux échecs consécutifs au stade des huitièmes de finale.

Kylian Mbappé, déjà auteur d'un but à l'aller au Parc des Princes (2-0), a inscrit deux fois du pied droit – sa spéciale – (15e, 56e) pour sceller la qualification. Mikel Merino a réduit l'écart en fin de match pour les Basques (89e).

«J'ai bien des problèmes, mais le coach n'en est pas un»

«On est très contents, c'était l'objectif. On voulait se qualifier, mais aussi gagner, se rendre le match un peu plus tranquille, a-t-il confié après la rencontre au micro de Canal+. C'est ce qu'on a fait, on avait un plan de jeu qui était clair. On a su marquer rapidement. On ne s'est pas mis en grande difficulté. Un peu à la fin, mais ce n'est pas quelque chose qu'on notera. On savait tout de suite qu'il ne fallait pas dormir. 2-0, c'est un score peu traitre. S'ils avaient ouvert le score, ils auraient poussé avec le public. Donc il fallait tout de suite doucher les espoirs. C'est ce qu'on a fait.»

Éliminé deux fois de suite au stade des 8e de finale contre deux grands européens, le Real Madrid en 2022 et le Bayern Munich en 2023, le PSG va retrouver le top 8 continental pour la première fois depuis son beau parcours de 2021 (demi-finales).

Le capitaine parisien en a également profité pour répondre aux rumeurs concernant sa «brouille» avec Luis Enrique son entraîneur. «Il n'y a aucun problème avec lui, même si les gens peuvent penser qu'il y a un problème. J'ai bien des problèmes, mais le coach n'en est pas un», a-t-il lancé.