Paris-Nice 2024 : les images impressionnantes de la course cycliste filmée par un drone (vidéo)

Au cœur des coureurs. Un drone s’est invité, ce mardi, sur la 3e étape de Paris-Nice, offrant des images aussi spectaculaires qu’impressionnantes. L’appareil s’est immiscé au milieu des cyclistes lancés à vive allure lors du contre-la-montre par équipes à Auxerre, permettant de se rendre compte de la vitesse des participants.

On adore ces images !





We just love this kind of footage! #ParisNice pic.twitter.com/01RZr3XJkb

