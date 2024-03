«Il n’y a aucune animosité avec Baki» : Cédric Doumbè calme les esprits avant le combat

A la veille de son combat contre Baysangur «Baki» Chamsoudinov, Cédric Doumbè a posté un message pour calmer les esprits, mais aussi rappeler qu’il allait «éteindre» son adversaire.

Il ne reste plus que quelques heures avant le combat tant attendu entre Cédric Doumbè et «Baki». Et à l’approche de cet affrontement, prévu jeudi soir, au PFL Paris 2, le Franco-camerounais a adressé un message sur X (ex-Twitter).

Alors qu’il a été un grand adepte du trash-talk depuis quelques semaines, comme avec Jordan Zebo en septembre dernier, «Doumced» a calmé le jeu ce mercredi. «Il n’y a aucune animosité avec BAKI les amis, nous sommes des sportifs, ce n’est pas la rue, a-t-il posté, tout en rappelant qu’il allait s’imposer à l’Accor Arena de Bercy. On va entrer dans l’arène, je vais l’éteindre et c’est que du sport.»

Il n’y a aucune animosité avec BAKI les amis, nous sommes des sportifs, ce n’est pas la rue.



On va entrer dans l’arène , je vais l’éteindre et c’est que du sport.



Le MMA est nouveau en France, l’engouement est à son paroxysme, servons nous de cela en montrant aux que la… — Cédric Doumbè (@CedricDoumbe) March 6, 2024

Dans ce tweet, Cédric Doumbè a aussi appelé les fans à montrer que la France possédait les meilleurs supporters et la meilleure ambiance. «Le MMA est nouveau en France, l’engouement est à son paroxysme, servons nous de cela en montrant aux États-Unis que la France a le meilleur des publics et en respectant les valeurs du sport», peut-on lire.

Cédric Doumbè a battu Jordan Zebo en septembre dernier et va donc disputer son deuxième combat au PFL. De son côté, «Baki» disputera son premier combat dans l'organisation.