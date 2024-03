Ligue des champions : Comment Thomas Tuchel s’est-il cassé un orteil avant le match du Bayern Munich contre la Lazio Rome ?

Thomas Tuchel s’est cassé un orteil, mardi soir, avant la victoire et la qualification du Bayern Munich en 8e de finale retour de la Ligue des champions contre la Lazio Rome (3-0).

Une qualification dans la douleur. Plus en dehors que sur le terrain. Battu au match aller (1-0), le Bayern Munich s’est défait de la Lazio Rome, mardi soir, en 8e de finale retour de la Ligue des champions à l’Allianz Arena (3-0). Et Thomas Tuchel y a laissé de sa personne pour renverser le club italien et décrocher la qualification pour les quarts de finale.

Avant la rencontre, l’entraîneur allemand a voulu motiver ses joueurs lors de sa causerie, qu’il a conclue en voulant mettre un coup de pied dans une porte. Une mauvaise idée puisqu’il s’est cassé un orteil. «Durant mon dernier discours avant de sortir du vestiaire pour le match, j’ai frappé dans une porte, c’était une mauvaise technique. J’ai l’impression que mon orteil est cassé», a-t-il confié au micro de CBS Sports à l’issue de la rencontre.

Thomas Tuchel reveals that he might have broken his toe after giving his pre-game team talk pic.twitter.com/aEbRP5RiBR

— CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) March 5, 2024