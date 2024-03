Coupes d'Europe : l'OM contre Villarreal (4-0) et Lille (3-0) face à Sturm Graz (3-0), se rapprochent des quarts de finale

L'OM, contre Villarreal (4-0) en Ligue Europa, et Lille, sur la pelouse de Sturm Graz (0-3) en Ligue Europa Conférence, ont pris une sérieuse option pour la qualification en quarts de finale ce jeudi soir avant le retour dans une semaine.

OM-Villarreal : 4-0

L’OM a fait un grand pas vers les quarts de finale de la Ligue Europa, en surclassant l'équipe espagnole de Villarreal 4 à 0 jeudi soir au Stade Vélodrome en 8e de finale aller. L'entraîneur de l'OM Jean-Louis Gasset enregistre ainsi une quatrième victoire en autant de matches depuis sa prise de fonction, face à l'équipe de l'ancien coach de l'OM Marcelino qui a terminé à dix après l'exclusion d'Alberto Moreno (62e). Les buts ont été marqués par Jordan Veretout (23e), Yerson Mosquera (28e c.s.c.) et Pierre-Emerick Aubameyang (42e sur pen., 59e).

Sturm Graz - Lille : 0-3

Une option non-négligeable vers la suite de la compétition. Ce jeudi, Lille l’a emporté (3-0) face aux Autrichiens de Sturm Graz, pour le compte des huitièmes de finale aller de Ligue Europa Conférence. Cette victoire des Dogues a été marquée par le doublé du Canadien Jonathan David Lors de cette rencontre, le jeune Ayyoub Bouaddi, 16 ans, s’est également illustré. Lancé par Fonseca à Klaksvik (Îles Féroé) en octobre dernier, celui-ci continue de grandir dans cette compétition en jouant simplement, avec beaucoup de volume et de précision, même si une glissade malencontreuse aux abords de sa surface aurait pu coûter un but. Grâce à ce succès, rendu plus large par un troisième but du Kosovar Edon Zhegrova, les Lillois se sont rapprochés du premier quart de finale européen de leur histoire, avant le retour à Pierre-Mauroy jeudi prochain.