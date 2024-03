Cyclisme : 130 coureurs abandonnent après l’annonce d’un contrôle antidopage à l’arrivée

Lors d’une course cycliste organisée, le week-end dernier, dans la province d’Alicante (Espagne), 130 coureurs ont abandonné après l’annonce d’un éventuel contrôle antidopage à l’arrivée.

Ils étaient 182 sur la ligne de départ. Mais ils sont seulement 52 coureurs à avoir franchi l’arrivée. Lors d’une course, organisée le week-end dernier dans la province d’Alicante (Espagne), pas de moins de 130 coureurs ont abandonné en cours de route. Certains ont évoqué des chutes, d’autres des crevaisons pour expliquer leur abandon. Mais rien ne semble corroborer ces excuses et la réalité serait bien différente.

«Ce n'est pas la première fois»

Cette hécatombe inhabituelle s’expliquerait avant tout par la présence à l’arrivée d’agents de la commission espagnole de lutte antidopage, selon le site Ciclo 21 repris par Marca. Les cyclistes auraient ainsi mis pied à terre pour leur échapper. L’Espagnol Alvaro Marza a d’ailleurs dénoncé cette attitude, qui serait très répandue. «Contrôle antidopage = crevaisons et abandons. Ce n’est pas une formule mathématique mais la pure vérité. Voyons maintenant si des mesures vont être prises, car c’est vraiment une blague», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, tout en assurant s’être soumis au contrôle. «Bien sûr que je me suis soumis au contrôle. C’est le troisième auquel je me soumets», a-t-il indiqué.

Un autre participant, qui a préféré garder l’anonymat, a également pointé du doigt ce genre de comportements en prenant l’exemple d’un prétendant à la victoire, qui s’est soudainement retiré de la course. «Ce n’est pas la première fois qu’il le fait, mais dans cette course il était dans le quatuor de tête et puis il a disparu. Nous sommes déjà fatigués de ces exhibitions et du fait que, quand il y a des contrôles, curieusement les mêmes comme toujours ne terminent pas les courses pour éviter le contrôle», a-t-il confié à Ciclo 21.

Face à la polémique suscitée par ces abandons pour le moins mystérieux, les organisateurs ont, de leur côté, revendiqué leur «fierté d’être un événement qui défend le cyclisme propre et juste».