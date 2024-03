«La Seine n’est pas faite pour nager» : la championne olympique de nage en eau libre réclame «un plan B» pour les JO 2024

Championne olympique en titre de natation en eau libre, la Brésilienne Ana Marcela Cunha a réclamé une solution de recours si les épreuves des JO 2024 ne pouvaient se tenir dans la Seine.

A moins de cinq mois des JO 2024 à Paris, une voix s’élève. Et pas n’importe laquelle. Championne olympique en titre de natation en eau libre, Ana Marcela Cunha (31 ans) a exprimé son inquiétude sur une absence de solution de recours dans le cas où les épreuves ne pouvaient se dérouler dans la Seine, à cause d’une mauvaise qualité de l’eau.

«on peut tomber malade quinze jours plus tard»

«C’est une préoccupation. Il n’y a pas eu d’événement-test l’an dernier à cause de ça, mais les organisateurs insistent à vouloir que les épreuves aient lieu là-bas», a-t-elle déploré dans un entretien accordé à l’AFP, réclamant «un plan B au cas où cela ne serait pas possible de nager».

«Il ne s’agit pas d’effacer l’histoire de la Seine, nous savons ce que représente le pont Alexandre-III, la tour Eiffel, mais je pense que la santé des athlètes doit passer avant», a ajouté l’athlète. Alors que la Seine doit également accueillir les épreuves de triathlon, sa baignabilité inquiètent en raison notamment des analyses réalisées de 2015 à 2023, transmises à l'AFP par la mairie de Paris, montrant de fortes variations l'été dernier, avec plusieurs pics de concentration de deux bactéries indicatrices de contamination fécale. Et de juin à septembre, aucun des 14 points de prélèvement parisiens de l’eau n’a atteint un niveau de qualité suffisant au regard des directives européennes en 2023.

«La Seine n'est pas faite pour nager», a lâché Ana Marcela Cunha, qui craint de tomber malade après les épreuves. «Le jour de la compétition, il n’y a pas grand-chose à faire (…). Mais, après, une fois sorti de l’eau, on peut tomber malade quinze jours plus tard. Au moment de la compétition, on n’y pense pas, on s’inquiète après», a-t-elle déclaré.

Reste à savoir si le message de la Brésilienne, qui participera aux 4es JO de sa carrière et demeure concentrée sur son objectif de conserver son titre, sera entendu.