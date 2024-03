Tournoi des 6 nations : compositions, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le match entre le pays de Galles et la France

Pour son 4e match dans le Tournoi des 6 nations 2024, le XV de France se déplace, ce dimanche (16h), à Cardiff, pour affronter le pays de Galles, en quête de son premier succès.

Composition probable du XV de France

Barré - Penaud, Fickou, Depoortère, Bielle-Biarrey - Ramos, Le Garrec - Ollivon, Alldritt, Cros - Meafou, Flament - Atonio, Marchand, Baille

Arbitre

Luke Pearce a été désigné pour diriger cette rencontre opposant le pays de Galles à la France. Agé de 36 ans, l’arbitre anglais est considéré comme l’un des meilleurs du monde et il est pour le moins expérimenté, puisqu’il va diriger le 51e match international de sa carrière. Il est le 11e arbitre à avoir franchi cette barre symbolique, et le 3e Anglais après Wayne Barnes et Chris White. Et alors qu’il est né au pays de Galles, il a déjà été au sifflet pour un match entre Gallois et Français en mars 2021, avec une victoire tricolore au Stade de France (32-30).

Stade

Le match entre le pays de Galles et le XV de France se jouera sur la mythique pelouse du Millénium de Cardiff, doté de près de 74.000 places. Et il sera évidemment plein pour la venue des coéquipiers de Charles Ollivon et pousser les Gallois, en quête de leur premier succès dans ce Tournoi des 6 nations. Le pays de Galles reste d’ailleurs sur cinq défaites à domicile dans le Tournoi. Son dernier succès sur ses terres remonte à février 2022 face à l’Ecosse (20-17).

Dernière confrontation

Le XV de France reste sur une probante victoire face au pays de Galles. Les hommes de Fabien Galthié s’était imposé sur la pelouse du Stade de France lors de la précédente édition du Tournoi des 6 nations (41-28). Malgré un essai concédé en début de match, les Bleus avaient renversé les Gallois, en inscrivant quatre essais. Les Tricolores restent d’ailleurs sur cinq succès consécutifs face au XV du Poireau, la dernière défaite contre le pays de Galles remontant à octobre 2019 en quarts de finale de la Coupe du monde (20-19).

Classement

1. Irlande 15 points

2. Ecosse 9 points

3. Angleterre 8 points

4. France 6 points

5. Pays de Galles 3 points

6. Italie 3 points

Diffusion TV

La rencontre entre le pays de Galles et le XV de France sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 16h sur France 2.