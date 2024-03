Boxe : un ancien champion d’Europe tué par balles à la sortie d’un restaurant

Champion d’Europe des poids super-welters en 2012, le boxeur albanais Besar Nimani a été tué par balles, ce samedi, à la sortie d’un restaurant en Allemagne. Il avait 38 ans.

Une tragédie. Champion d’Europe des poids super-welters en 2012, Besar Nimani a été tué par balles, ce samedi, à la sortie d’un restaurant du centre-ville de Bielefeld en Allemagne, où il vivait depuis plusieurs années après avoir fui la guerre du Kosovo en 1997. Âgé de 38 ans, le boxeur albanais quittait l’établissement lorsqu’un ou plusieurs individus se sont approchés de lui avant de tirer une dizaine de coups de feu, a rapporté le quotidien allemand Bild.

Former boxing champion Besar Nimani, 38, is murdered in an ambush shooting outside a cafe in Germany - 11 years after he was shot after a row in the same city https://t.co/j5qN6Q9HSr pic.twitter.com/99u6zL1TNV

