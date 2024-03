Formule 1 : Christian Horner finalement poussé vers la sortie par Red Bull ?

S’il a été blanchi après les accusations de «comportement inapproprié» par une employée, Christian Horner pourrait finalement être poussé vers la sortie par Red Bull.

Il vit peut-être ses dernières heures à la tête de l’écurie Red Bull. Accusé de «comportement inapproprié» par une employée, Christian Horner avait été blanchi à l’issue d’une enquête interne indépendante. Mais son avenir à la tête de l’équipe autrichienne est loin d’être assurée et il pourrait être prochainement poussé vers la sortie, selon le média allemand Motorsport.

Des révélations de l'employée ?

Les dirigeants de l’entreprise, Oliver Mintzlaff (PDG de Red Bull GmbH), Franz Watzlawick (directeur du secteur boissons) et Chalerm Yoovidhya (actionnaire thaïlandais majoritaire de l’entreprise), se seraient réunis, ce dimanche, à Dubaï pour évoquer la situation. Et ils envisageraient très sérieusement de se séparer du Britannique.

Ils craignent que cette affaire, qui a éclaté à quelques jours du début de la nouvelle saison de Formule 1, puissent avoir des répercussions négatives sur l’image et les activités de Red Bull. D’autant que l’employée, qui a mis en cause Christian Horner et qui a été suspendue par la firme autrichienne, pourrait sortir du silence et faire des déclarations, qui accentueraient la pression sur le Britannique tout en fragilisant l’écurie.

La décision de l’évincer pourrait être prise avant le 24 mars prochain, date du prochain Grand Prix en Australie. Les prochains jours risquent d’être très mouvementés chez Red Bull. Et toute cette affaire, qui agite l’ensemble du paddock, en ferait presque oublier que l’écurie autrichienne et Max Verstappen ont remporté les deux premiers Grands Prix de la saison à Bahreïn et en Arabie saoudite.